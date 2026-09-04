Srbija će obezbijediti mirnu i dostojanstvenu sahranu generalu Mladića

Porodica ima pravo da sahrani generala Ratka Mladića na dostojanstven način. A građani imaju pravo da generalu Vojske Republike Srpske izraze pijetet. Interesovanje za dolazak na sahranu je veliko, ne samo iz Srbije i Republike Srpske, već i iz Češke, Grčke, Rusije, Bugarske, Poljske, Australije i Sjedinjenih Američkih Država.

Želja porodice je da sve prođe dostojanstveno, onako kako je, smatra Darko Mladić, njegov otac i zaslužio.

"Interesovanje je ogromno i zato sam i rekao da bih želeo da sve to prođe dostojanstveno i da nam svi pomognu svojim odnosom u tom trenutku. Ja bih hteo da pozovem sve prijatelje, poštovaoce rođake generala Mladića - da dođu u što većem broju i da dostojanstveno ispratimo moga oca u njegovu kuću gdje će da počiva pored moje pokojne sestre. I želeo bih da kažem, da zamolim sve one koji žele - da dođu, probaju da iskoriste sredstva javnog prevoza, kako bi se izbjegla velika gužva i kako bi taj čin mogli da obavimo na način da svi koji žele da dođu mogu da prisustvuju", rekao je Darko Mladić, sin Ratka Mladića.

Srbija je svjesna šta stoji u Zakonu o saradnji sa Mehanizmom u Hagu. Sve svoje međunarodne obaveze i ispunjava, poruka je ministra pravde.Srbije Sve ostala pitanja su unutrašnja stvar, te su uređena zakonima Republike Srbije. Kada neko premine, prestaje svaka diskusija o tome gdje će biti sahranjen i pod kojim uslovima. O tome odlučuje porodica, jasan je Nenad Vujić. Podsjeća - sada smo na terenu ljudskog dostojanstva.

"I kada se prema nekom izvršava i najteža kazna, a to je smrtna kazna, zna se kako se postupa i po izvršenju smrtne kazne, koje nema u Evropi, ali kažem - zna se i kako se postupa i tada. Tako da, ponavljam, ovo je pitanje ljudskog dostojanstva, poštovanje ljudskog dostojanstva, poštovanje pijeteta, prava građana da iskažu svoj pijetet, bez ulaska u samu kaznu i u samu presudu. I razdvojimo pitanje kazne od pitanja ljudskog dostojanstva. To su dva potpuno različita pitanja i ne može kazna da preraste u osvetu", rekao je Nenad Vujić, ministar pravde Srbije.

Sutra u 12 časova u Domu Vojske Srbije biće održana komemoracija. Sahrana bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske biće održana u ponedjeljak. Oni koji žele da izraze saučešće i odaju počast generalu to će moći da učine od 7 do 12 časova u Crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Nakon toga, pogrebna povorka krenuće ka Topčiderskom groblju, gdje će oko 14 časova biti obavljena sahrana.