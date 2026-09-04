Vlada odobrila isplatu svim učenicima i studentima u Srpskoj

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o visini jednokratne pomoći za sve osnovce od 100 KM i za sve srednjoškolce od 150 KM.

Odluka se odnosi na sve škole u Republici Srpskoj. Nastavnici će imati za zadatak prikupiti potrebnu dokumentaciju koja će se dostaviti ministarstvu i nakon toga se ide u isplate.

"Preko 80 000 učenika u osnovnim školama 35 000 učenika srednjih škola i ukupan iznos kada su u pitanju ove jednokratne pomoći za osnovne i srednje škole iznosi oko 13 450 000 KM", rekao je Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.

Donesena je i odluka pomoći studentima koji studiraju u Republici Srpskoj sa 150 KM. Odnosi se na njih oko 30 000 redovnih studenata i za ta sredstva biće izdvojena 4,5 miliona KM. Shodno tome napravljena je aplikacija pomoću koje će se studenti prijavljivati i dostaviti adekvatnu dokumentaciju.

"Zatim ćemo izvršiti provjeru statusa studenta po univerzitetima i očekujemo vrlo brzo da krenemo sa isplatom ove jednokratne pomoći. Biće izvršena preraspodjela budžetskih sredstava i odatle će se obezbijediti sredstva za te namjene", rekao je Draga Mastilović, ministar za naučno tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.

Nastava u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj, zbog izuzetno visokih temperatura vazduha i otežanih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada, obustavljena je do 11. septembra. Ministar Golubović kaže da vjerovatno neće biti nadoknade nastave za đake u osnovnim i srednjim školama, jer može biti ispoštovan školski kalendar i realizovano 95 odsto nastave.