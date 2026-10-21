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Zelenski otkrio kada bi mogli početi novi pregovori s Rusijom

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21.10.2026 22:45

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Зеленски открио када би могли почети нови преговори с Русијом
Foto: Tanjug/AP/Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je danas da Kijev podržava prijedlog Sjedinjenih Američkih Država da trilateralni sastanak sa Rusijom na nivou pregovarača bude održan što prije, najkasnije početkom novembra.

On je u razgovoru sa novinarima putem aplikacije Vacap naveo da će ukrajinski, američki i ruski pregovarački timovi razgovarati o razradi dnevnog reda za trilateralni sastanak.

Dodao je da je razgovarao sa američkim zvaničnicima nakon razgovora izaslanika Stiva Vitkofa sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Sankt Peterburgu.

"Dobili smo povratne informacije da Rusija podržava trilateralni sastanak na nivou naših timova. Američka strana predlaže da se to uradi što je prije moguće. Mi to podržavamo", rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Ukrajinski predsjednik je potvrdio da ne zna koji će biti konačni datumi ovog sastanka, ali, kako je rekao, dnevni red je jasan - okončati rat, približiti mir i pripremiti sve za sastanak na nivou rukovodstva.

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"Ovo je veoma važno za sve. Da bi se razradio ovaj dnevni red, timovi će međusobno komunicirati", rekao je Zelenski i dodao da su "američki partneri obećali da će organizovati sastanak što je prije moguće".

Zelenski je rekao da će ukrajinski pregovarački tim podržati prijedloge za prekid vatre, primirje u energetskom sektoru i razne humanitarne inicijative, uključujući povratak zatvorenika.

Izrazio je nadu da će Rusija poštovati svoje obaveze u vezi sa trilateralnim sastankom.

Vitkof se ranije danas sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Sankt Peterburgu, nakon što je u utorak u Oslu razgovarao sa Zelenskim.

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Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

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