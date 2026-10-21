Krdo divljih svinja izazvalo saobraćajnu nesreću, više osoba povrijeđeno

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Dvije osobe su lakše povrijeđene, a šest divljih svinja je stradalo nakon što je automobil naletio na krdo životinja u oblasti Taunus, na zapadu Njemačke.
U dvije povezane saobraćajne nesreće učestvovala su četiri vozila, a materijalna šteta procijenjena je na oko 105.000 evra.
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Nesreća se dogodila u utorak kasno naveče, kada je krdo divljih svinja iznenada istrčalo na put, saopštila je policija. U sudaru s automobilom stradalo je šest životinja.
Zbog uginulih životinja, dijelova vozila i tečnosti koja je iscurila na dionici dugoj više od 200 metara, cesta je nekoliko sati bila zatvorena u oba smjera, što je izazvalo velike saobraćajne gužve.
Tokom zastoja jedan vozač pokušao se polukružno okrenuti, ali se pritom sudario s još dva automobila. Dvije osobe su lakše povrijeđene, dok je još jedna prevezena u bolnicu na pregled.
Sva četiri vozila pretrpjela su oštećenja zbog kojih nisu bila u voznom stanju, pa su morala biti odšlepana.
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Organizacija za zaštitu okoline BUND upozorila je da su divlje životinje u ovom periodu godine posebno aktivne u sumrak. Vozačima je preporučeno da budu oprezni, naročito tokom jutarnjih i večernjih sati, piše dpa.
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