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Krdo divljih svinja izazvalo saobraćajnu nesreću, više osoba povrijeđeno

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21.10.2026 21:30

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Група дивљих свиња тражи храну у градском парку, окруженом зеленилом и урбаним елементима.
Foto: Doğan Alpaslan Demir/Pexels

Dvije osobe su lakše povrijeđene, a šest divljih svinja je stradalo nakon što je automobil naletio na krdo životinja u oblasti Taunus, na zapadu Njemačke.

U dvije povezane saobraćajne nesreće učestvovala su četiri vozila, a materijalna šteta procijenjena je na oko 105.000 evra.

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Nesreća se dogodila u utorak kasno naveče, kada je krdo divljih svinja iznenada istrčalo na put, saopštila je policija. U sudaru s automobilom stradalo je šest životinja.

Zbog uginulih životinja, dijelova vozila i tečnosti koja je iscurila na dionici dugoj više od 200 metara, cesta je nekoliko sati bila zatvorena u oba smjera, što je izazvalo velike saobraćajne gužve.

Tokom zastoja jedan vozač pokušao se polukružno okrenuti, ali se pritom sudario s još dva automobila. Dvije osobe su lakše povrijeđene, dok je još jedna prevezena u bolnicu na pregled.

Sva četiri vozila pretrpjela su oštećenja zbog kojih nisu bila u voznom stanju, pa su morala biti odšlepana.

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Organizacija za zaštitu okoline BUND upozorila je da su divlje životinje u ovom periodu godine posebno aktivne u sumrak. Vozačima je preporučeno da budu oprezni, naročito tokom jutarnjih i večernjih sati, piše dpa.

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Njemačka

Saobraćajna nesreća

divlje svinje

povrijeđeni

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