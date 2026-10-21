Državljanin BiH povrijeđen prilikom pada sa plarforme na gradilištu

Državljanin BiH (51) teško je povrijeđen nakon pada s platforme na gradilištu u Niškoj Banji.

Niška policija potvrdila je da se nezgoda dogodila juče oko 17 sati, da su obaviještene nadležne inspekcije i tužilaštvo, kao i da je u toku utvrđivanje okolnosti pod kojima je muškarac povrijeđen.

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Prema nezvaničnim informacijama, državljanin BiH pao je s platforme na kojoj se nalazio tokom radova na krovu, a u Univerzitetski klinički centar primljen je s teškim povredama, saznaje agencija Beta.