Logo

Državljanin BiH povrijeđen prilikom pada sa plarforme na gradilištu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.10.2026 20:45

Komentari:

0
Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Državljanin BiH (51) teško je povrijeđen nakon pada s platforme na gradilištu u Niškoj Banji.

Niška policija potvrdila je da se nezgoda dogodila juče oko 17 sati, da su obaviještene nadležne inspekcije i tužilaštvo, kao i da je u toku utvrđivanje okolnosti pod kojima je muškarac povrijeđen.

eu evropska unija

Svijet

Poslanici Evropskog parlamenta traže odluku o prekidu pomjeranja sata

Prema nezvaničnim informacijama, državljanin BiH pao je s platforme na kojoj se nalazio tokom radova na krovu, a u Univerzitetski klinički centar primljen je s teškim povredama, saznaje agencija Beta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

povrijeđen muškarac

Državljanin BiH

nezgoda

Komentari (0)

Više iz rubrike

Велики предизборни скуп листе "Александар Вучић - Уједињена Србија у Нишу, присуствује предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Srbija

Vučić zahvalio Dodiku: U nedjelju pobjeđujemo i za Srpsku

2 h

1
Предизборни скуп листе "Уједињена Србија"

Srbija

Veliki predizborni skup "Ujedinjena Srbija"; Dodik: Dijelimo ideju jedne države

2 h

1
Судија држи чекић у судници

Srbija

Srbin osuđen na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina

6 h

0
Велика акција у Новом Саду: Хапшење због планирања немира 25. октобра

Srbija

Velika akcija u Novom Sadu: Hapšenje zbog planiranja nemira 25. oktobra

10 h

5

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

27

Izazivanje nacionalne mržnje: Nejasan zakon, sporne procedure

21

12

Državljani BiH koji primaju penziju iz Hrvatske dobijaju godišnji dodatak

21

11

ATV Intervju: Biljana Gutić Bjelica

21

05

Prva pobjeda KK Igokea u Vinlajn Basket kupu

20

54

U stravičnom sudaru poginuo muškarac, povrijeđeno više osoba

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima