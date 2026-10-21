Vučić zahvalio Dodiku: U nedjelju pobjeđujemo i za Srpsku

Hvala Miloradu Dodiku na prijateljstvu i za 14 godina najbližih odnosa Srpske i Srbije, rekao je Aleksandar Vučić, nosilac liste SNS-a Ujedinjena Srbija.

"Hvala Miloradu Dodiku na prijateljstvu! U nedjelju pobjeđujemo i za Srbiju i za Srpsku", istakao je Vučić u objavi na društvenim mrežama.

Vučić je posebno zahvalio Dodiku jer se trudio i pomagao kako bi pokazao koliko je važna veza između Srpske i Srbije.

"Hvala mu za svih ovih 14 godina najbližih odnosa Srpske i Srbije u našoj istoriji", rekao je Vučić.

Vučić je naveo da se nada pobjedi i istakao da to neće biti samo pobjeda za ljude u Srbiji nego i za cijelu Republiku Srpsku.

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Dodik, koji je zajedno sa Vučićem, rekao je da je podrška njega i ljudi iz Republike Srpske apsolutna i da vjeruje u Vučićevu pobjedu.

Istakao je da odnosi Srpske i Srbije nikad nisu bili bolji i da ne želi da to izgubi ni po koju cijenu.

Iskoristio je priliku da pozove sve ljude kojima je stalo do, kako je rekao, srpskog naroda, Republike Srpske i Srbije da podrže Vučića i njegov tim kako bi se nastavili i izgradili još bolji odnosi.

"Hvala Vučiću za godine saradnje", rekao je Dodik.

Izrazio je uvjerenje da će godinama i decenijama on i Vučić voditi narod na najbolji mogući način.

"Svjedok sam Acine energije koja je promijenila međunarodni položaj Srbije i to se ne smije izgubiti", zaključio je Dodik.

Podsjećamo, Milorad Dodik prisustvuje velikom predizbornom skupu "Ujedinjena Srbija" u Nišu, na kojem je obraćajući se poručio, da je Srpska zagledana u Srbiju.