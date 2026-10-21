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Drama tokom pretresa stana: Muškarac skočio sa trećeg sprata

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21.10.2026 19:32

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

U Živinicama je danas zabilježena dramatična situacija tokom policijske akcije pretresa stana s ciljem pronalaska opojnih droga.

Prilikom ulaska istražilaca u prostorije, mlađi muškarac je u panici ili bijegu skočio s trećeg sprata zgrade, usljed čega je zadobio teške i višestruke povrede cijelog tijela.

"21.10.2026. godine, oko 12 sati u Živinicama, prilikom realizacije naredbe za pretresanje izdate od Opštinskog suda u Živinicama, po kojoj postupaju istražioci Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, i ulaska u prostorije koje su navedene kao predmet pretresanja, došlo je do samopovređivanja muške osobe (2003) iz Živinica" potvrdila je za portal "Avaza" portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić.

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Povrijeđeni muškarac prevezen je vozilom Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Živinice u UKC Tuzla, gdje je zadržan na liječenju.

Pod nadzorom kantonalnog tužioca, istaržioci Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice obavili su uviđaj, a preduzimaju se i druge istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

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Tagovi :

Živinice

pretresi

Policijska akcija

MUP Tuzlanskog kantona

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