Delegacija Srpske u posjeti SAD - prijem u Generalnom konzulatu Srbije u Njujorku

Ambasador Vladimir Božović, generalni konzul Srbije u Njujorku, predsjednik Društva stranih konzula u Njujorku (SoFC) i predsjedavajući Globalnog savjeta konzularnih lidera organizacije United World Leaders, primio je u Generalnom konzulatu Srbije u Njujorku delegaciju Republike Srpske.

Delegaciju su predvodili generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Marko Romić i šef Predstavništva Republike Srpske u Beču Mladen Filipović, sa saradnicima.

Susret je predstavljao nastavak uspješno započetih aktivnosti usmjerenih na jačanje institucionalne, privredne i investicione saradnje, kao i na povezivanje privrednih i finansijskih aktera iz Sjedinjenih Američkih Država sa Srbijom i Republikom Srpskom, saopšteno je iz Generalnog konzulata Srbije u Njujorku.

Tokom prethodnih aktivnosti delegacije u Njujorku uspostavljeni su značajni kontakti sa privrednim komorama grada i države Njujork, organizacijom Global Chamber, kao i sa pojedinim bankarskim i finansijskim institucijama.

Razgovori u Generalnom konzulatu bili su posvećeni mogućnostima daljeg razvoja ovih veza, konkretizaciji započetih inicijativa i otvaranju novih kanala za privlačenje investicija.

Delegacija Srpske u posjeti SAD Ustupljena fotografija

Posebna pažnja posvećena je mogućnosti organizovanja zajedničkog investicionog foruma Srbije i Republike Srpske u Njujorku, koji bi okupio predstavnike privrede, investicionih fondova, banaka, finansijskih institucija i poslovne zajednice, sa ciljem predstavljanja razvojnih potencijala, investicionih mogućnosti i konkretnih projekata.

Božović i predstavnici delegacije istakli su značaj koordinisanog nastupa, međusobnog poštovanja i snažnijeg povezivanja sa međunarodnim partnerima, posebno na američkom tržištu, gdje postoje značajne mogućnosti za razvoj privrednih odnosa, investicionu saradnju i dugoročna partnerstva.

Nakon boravka u Njujorku, delegacija Republike Srpske nastavlja posetu Sjedinjenim Američkim Državama u Vašingtonu, gdje će Romić održati predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta Džordžtaun pod nazivom "Tri decenije Dejtona: mir koji nikada nije postao država". Predavanju će prisustvovati i ambasador Srbije u Vašingtonu Dragan Šutanovac.

Posjeta i održani susreti potvrđuju značaj kontinuirane saradnje predstavnika Srbije i Republike Srpske u povezivanju sa međunarodnim institucijama i poslovnim krugovima, kao i u promovisanju zajedničkih ekonomskih interesa. Jačanje postojećih partnerstava i uspostavljanje novih poslovnih veza predstavljaju važan korak ka boljem korišćenju investicionih potencijala i stvaranju uslova za dugoročni ekonomski razvoj i prosperitet, naveden je u saopštenju.