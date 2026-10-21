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Snažno nevrijeme u Splitu i drugim gradovima: Poplavljene saobraćajnice

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21.10.2026 20:08

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Снажно невријеме у Сплиту и другим градовима: Поплављене саобраћајнице
Foto: Pixabay

Snažno nevrijeme pogodilo je večeras Split i šire područje srednje Dalmacije, gdje je obilna kiša poplavila brojne saobraćajnice.

Nevrijeme je zahvatilo trogirsko područje, a proširilo se i na Split, Solin, Kaštela, Podstranu i dijelove Dalmatinske zagore.

U kratkom periodu pala je velika količina kiše, zbog čega su se brojne ulice našle pod vodom, koja je u pojedinim ulicama u Splitu dostigla 30 centimetara, prenose hrvatski mediji.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova prekinut je saobraćaj na više trajektnih, katamaranskih i brodskih linija.

(Srna)

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Tagovi :

Split

nevrijeme

Kiša

Poplava

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