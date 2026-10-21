Snažno nevrijeme u Splitu i drugim gradovima: Poplavljene saobraćajnice

Autor:ATV redakcija
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Snažno nevrijeme pogodilo je večeras Split i šire područje srednje Dalmacije, gdje je obilna kiša poplavila brojne saobraćajnice.
Nevrijeme je zahvatilo trogirsko područje, a proširilo se i na Split, Solin, Kaštela, Podstranu i dijelove Dalmatinske zagore.
U kratkom periodu pala je velika količina kiše, zbog čega su se brojne ulice našle pod vodom, koja je u pojedinim ulicama u Splitu dostigla 30 centimetara, prenose hrvatski mediji.
Zbog nepovoljnih vremenskih uslova prekinut je saobraćaj na više trajektnih, katamaranskih i brodskih linija.
(Srna)
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