Hitlera prizivaju, ustaštvo veličaju: Osude glasne, kazne rijetke

Hitlera prizivaju, ustaštvo veličaju, Srbima prijete. Sve se to dešava u Hrvatskoj, članici Evropske unije. Član 325. Krivičnog zakona za javno podsticanje na nasilje i mržnju predviđa do tri godine zatvora, a za organizovanje grupe do pet.

Ustavni sud još 2020.godine jasno je poručio da je "Za dom spremni" ustaški pozdrav nespojiv sa Ustavom. Isti taj pozdrav u različitim okolnostima završavao je i osuđujućim i oslobađajućim presudama. Koliko dugo se na sve to gledalo kroz prste, priznaje i hrvatsko pravosuđe.

"Gotovo isti povici mržnje i agresije mogu se čuti na utakmicama istog nogometnog kluba i do sada su takvi povici bili tolerirani i uglavnom nisu bili procesuirani, dio je obrazloženja suca istrage", rekao je Ivica Botica, sudac istrage splitskog Županijskog suda.

Trideset je slučajeva koji su procesuirani po članu zakona s' početka ove priče. Previđene su novčane i zatvorske kazne, kaže Savo Štrbac. Izrečena je samo jedna bezuslovna od 15 dana. Sve drugo su uslovne. Hrvati imaju pravne alate, ali ih, kako kaže Štrbac – baši ne koriste.

"I sami se Hrvati žale da ovih 24 protiv kojih su podnesene krivične prijave da imaju do sada protiv njih, nekoliko stotina, preko 400 podnesenih prijava za prekršaje i krivična djela. Ali, žali se policija da sudovi i Tužilaštvo ne rade kako treba", rekao je Savo Štrbac, direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas".

Pod plaštom rodoljublja ponovo se provlači ideologija odgovorna za masovne zločine. Ostatak Evrope nacističke i fašističke simbole prepoznaje kao opomenu. Da problem nije samo u onima koji takve poruke uzvikuju, nego i u reakciji institucija, tvrdi i hrvatski pravobranilac.

"Postajemo sve agresivnije društvo. Ono čega se ja bojim jeste da će ovo biti u vijestima par dana. Imaćemo možda sankcionisanje jednog manjeg broja ljudi. Pitanje je i kakve će biti sankcije i kada dođu sudske odluke i nakon toga sve po starom. Pojeo vuk magarca i tako do sljedećeg incidenta", rekla je Tena Šimonović Einnjalter, pučki pravobranilac.

Republika Srpska Ne prestaje mržnja prema Srbima: Građani uznemireni, incidenti sve češći

Nacistički pokliči su za osudu, ali prvom čovjeku Domovinskog pokreta njihovo javno razotkrivanje, izgleda, još više smeta. Smetaju mu novinari, policija, i Srpsko narodno vijeće. Više se, čini se, bavio onima koji su razotkrili nacističke ispade nego onima koji su ih počinili. Prilično licemjerno za nekoga ko tvrdi da se protiv fašizma bori.

"Ovo je "Jutarnji" ovo je "Večernji" ovo je "Slobodna", pardon, ovo je "Indeks". Ko je to pokrenuo? MUP, u saradnji s kim? S vašim kolegama. Šta je iduće za očekivati? Katran i perje?" rekao je Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta.

Nije Penava dugo čekao. Stiže odgovor hrvatskog MUP-a.

"Srećom da danas policija ne postupa i ne radi prema političkim očekivanjima, već profesionalno i u skladu sa zakonom", rekao je Davor Božinović, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutrašnjih poslova.

Prošle subote U Rijeci puštala se pjesma "Jasenovac i Gradiška Stara". Nije to prvi put da se veličaju ustaški zločini nad Srbima i odaje počast NDH i Anti Paveliću. Ali jeste težak udarac za grad koji je patio pod fašizmom i klub čiju su istoriju gradili brojni Srbi.

Poslije Tompsonovog koncerta u Zagrebu policija je prijavila šest osoba zbog spornih pozdrava i simbola. Snimci su ukazivali na mnogo više njih. Za čitavu prošlu godinu zbog ustaškog pozdrava pokrenuti su prekršajni postupci protiv 23 osobe. To su isti oni koji su ignorisali ranije opomene, poput onih o marševima u Kninu nakon proslave Oluje, gdje se prijetilo građanima srpske nacionalnosti i veličali ustaški zločini, kaže Milorad Pupovac. Samo je bilo pitanje dana kada će se to usmjeriti na Jevreje.

"Zna se koji su, zna se od kojih su stranaka ili simpatizeri stranaka prisustvovali tome. Zna se da se pola Splita boji. Zna se da je dobar dio politika oportunistički prema tome", kaže Milorad Pupovac, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke.

U Zagrebu se pjevaju pjesme o ustaškim zapovjednicima, uz nacističke pozdrave podižu ruke. U Sinju se sa razglasa pušta pjesma koja slavi Jasenovac i Gradišku Staru, logore u kojima su ubijani Srbi, Jevreji i Romi. U Kninu se javno poručuje da NDH nikome ne bi trebalo da smeta. U Imotskom se nose majice sa stihovima ustaških pjesama. Na Poljudu je svojevremeno osvanuo i kukasti krst. "Za dom spremni" godinama odjekuje i na koncertima Marka Perkovića Tompsona. Teško je sve to pripisati slučajnosti ili navijačkoj strasti. Naročito kada se simboli zločinačkog režima pokušavaju predstaviti kao nacionalni ponos.

"Ekstremizam je uhvatio maha. Bez obzira da li je to ekstremni lijevi ili desni. Ja se ipak plašim onog desnog, zato što on u ime grupe uništava dostojanstvo čovjeka", rekao je Ljubo Lepir, sociolog.

Nekada konstitutivan narod u Hrvatskoj – Srbi, sada građani drugog reda. Možete ozbiljno nastradati ako se na javnom prostoru, ili čak i na društvenoj mreži izjasnite tako.

"Imali smo slučaj žene koja je dobila 15 dana zatvora zato što je na društvenoj mreži u Srbiji gdje i živi objavila fotografiju djeteta sa šajkačom i podignuta tri prsta. Gdje u drugoj zemlji hapse", rekao je Danijel Simić, novinar.

"Srbe na vrbe", "Ubij Srbina" poruke su koje su osvanule u Glušcima kod Metkovića. U Splitu su prošle godine prekinuti Dani srpske kulture, uz ustaške pokliče. U Zagrebu se pedesetak maskiranih muškaraca pojavilo pred Srpskim kulturnim centrom. Članici Evropske unije i srpska kulturna manifestacija predstavlja bezbjednosni problem. Hrvatska ima evropske zakone, antifašizam u ustavnim temeljima i institucije koje osuđuju govor mržnje. Ima, međutim, i one koji ustaške zločince i dalje slave, nacističke simbole javno ističu, a Srbima prijete.

Osam decenija nakon poraza fašizma, za dio hrvatskog društva ta ideologija očigledno još nije završila u istoriji.