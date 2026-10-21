Pijan pokosio djevojčicu (13), pa nastavio da pije: Evo kako je kažnjen

Zbog tog neobičnog poteza, pored izazivanja saobraćajne nesreće i vožnje sa 1,15 promila alkohola u krvi, proglašen je krivim i za treći prekršaj.

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Prema presudi Opštinskog suda u Koprivnici, nesreća se dogodila 8. marta prošle godine oko 12.25 časova. Vozač (39) je automobilom marke "reno" stigao do raskrsnice sa znakom obaveznog zaustavljanja, prenosi podravski.hr.

Prilikom skretanja udesno u Ulicu Antuna Mihanovića nije se uvjerio da to može da učini bez opasnosti po druge učesnike u saobraćaju. Prednjim desnim dijelom automobila udario je u prednji točak bicikla kojim se tada 13-godišnja djevojčica kretala biciklističkom stazom. Od siline udarca pala je na kolovoz.

U presudi se navodi da je na automobilu i biciklu nastala materijalna šteta, dok teže posljedice nisu navedene.

Presuda i kazna

Sud je vozaču izrekao novčanu kaznu od 260 evra za izazivanje saobraćajne nesreće, 1.000 evra za vožnju pod dejstvom alkohola i 130 evra za konzumiranje alkohola nakon nesreće, a prije alkotestiranja.

Ukupna kazna iznosi 1.390 evra. Budući da je vozač bio smješten u posebnu policijsku prostoriju do otrežnjenja, šest sati zadržavanja uračunato mu je u kaznu, čime je ukupan iznos umanjen za 39,82 evra.

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Preostalo mu je da plati 1.350,18 evra. Ukoliko u propisanom roku uplati dvije trećine tog iznosa, odnosno 900,12 evra, smatraće se da je kaznu izmirio u cjelosti.

Pored novčane kazne, sud mu je izrekao i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca. Takođe, mora da plati 184,08 evra troškova prekršajnog postupka.

(Kurir)