Izrael likvidirao monstruma koji je paradirao s tijelom Šani Luk

Izraelska vojska saopštila je da su u napadima u Pojasu Gaze u posljednja 24 časa ubijena dvojica pripadnika Hamasa. Jedan od njih je, prema navodima vojnih izvora, učestvovao u ubistvu i otmici izraelske državljanke Šani Luk tokom napada 7. oktobra 2023. godine.

U ponedjeljak je u Džabaliji, na sjeveru Pojasa Gaze, ubijen Tamer Muhamed Ibrahim el Sabag. Izraelska vojska tvrdi da je riječ o posljednjem pripadniku Hamasove grupe koja je 7. oktobra 2023. godine snimljena tokom otmice Šani Luk. Ostala trojica pripadnika grupe ubijena su ranije tokom rata, dok su jednog zarobile izraelske snage.

Javnosti su poznate fotografije koje je snimio fotoreporter agencije AP Ali Mahmud, a na kojima se vidi polugola žena, kasnije identifikovana kao Šani Luk, kako bez svijesti leži u kamionetu u Gazi, okružena naoružanim muškarcima.

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Prema izraelskim vojnim izvorima, el Sabag, koji se vidi na fotografijama, upao je na teritoriju Izraela 7. oktobra i učestvovao u otmici 22-godišnje djevojke sa muzičkog festivala Supernova.

U zajedničkom saopštenju Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) i obavještajne službe Šin Bet navodi se da je el Sabag tokom rata, uključujući i nedavni period, izvodio napade na izraelske vojnike i civile, te radio na obnavljanju kapaciteta Hamasa, čime je, kako tvrde, „sistematski kršio primirje“.

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U saopštenju se dodaje da je ubijen kako bi se „uklonila prijetnja koju je predstavljao“.

Napad na festival Supernova

Šani Luk bila je 22-godišnja njemačko-izraelska umjetnica koja se bavila tetoviranjem. Ona je 7. oktobra 2023. godine prisustvovala festivalu elektronske muzike Supernova, poznatom i kao Nova, koji je održan u blizini kibuca Reim, na jugu Izraela, nedaleko od granice sa Pojasom Gaze.

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Na festivalu se okupilo oko 3.000 ljudi, ali je muzički događaj prekinut u ranim jutarnjim časovima kada je Hamas započeo napad na Izrael.

Naoružani pripadnici Hamasa i drugih palestinskih grupa upali su na prostor festivala i otvorili vatru na posjetioce. Mnogi su pokušali da pobjegnu automobilima ili pješice, dok su drugi spas potražili u obližnjim skloništima, vozilima i okolnim poljima.

Prema nalazima istražne komisije Ujedinjenih nacija, u napadu su ubijena najmanje 364 posjetioca festivala, dok je oko 40 ljudi oteto i odvedeno u Pojas Gaze.

Bio je to jedan od najsmrtonosnijih pojedinačnih napada tokom Hamasovog napada na Izrael 7. oktobra.

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Njena smrt potvrđena nekoliko sedmica nakon napada

Šani Luk pokušala je da pobjegne sa festivala, ali je ubijena tokom napada. Snimci njenog tijela u kamionetu, kojim su se pripadnici Hamasa vozili ulicama Gaze, ubrzo su se proširili društvenim mrežama i postali jedan od najpoznatijih prizora napada.

Njena porodica u početku nije znala da li je Šani živa. Krajem oktobra 2023. godine izraelske vlasti potvrdile su njenu smrt nakon što je identifikovan dio lobanje pronađen u blizini mjesta napada.

U maju 2024. godine izraelska vojska pronašla je njeno tijelo u Pojasu Gaze i vratila ga u Izrael.

Zajedno sa njenim posmrtnim ostacima pronađena su i tijela drugih žrtava napada, među kojima su bili Amit Buskila i Ichak Gelerenter.

Njeni roditelji tada su izjavili da im je povratak tijela omogućio da konačno sahrane svoju kćerku.

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