Zelenski pristaje na zamrzavanje rata, evo šta traži zauzvrat

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski potvrdio je spremnost Ukrajine da prihvati mirovni sporazum koji podrazumijeva gubitak teritorije pod kontrolom ruskih snaga.

"Trenutno moramo da zamrznemo sukob i mislim da je to realan način da se okonča ovaj rat", ocijenio je Zelenski u intervjuu za "Foks njuz".

On je naveo da bi, u slučaju zamrzavanja sukoba, Kijev i dalje zadržao 75 odsto ili više teritorije Ukrajine.

Prema njegovim riječima, ostajanje na sadašnjim položajima bio bi najrealniji minimalni korak ka zaustavljanju daljeg stradanja.

Zelenski je naglasio da postizanje dogovora mora biti ispraćeno snažnim i obavezujućim bezbjednosnim garancijama američkog predsjednika Donalda Trampa i evropskih saveznika kako bi se spriječili novi sukobi u budućnosti, prenosi Srna.