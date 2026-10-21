Logo

Zelenski pristaje na zamrzavanje rata, evo šta traži zauzvrat

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.10.2026 14:28

Komentari:

1
Зеленски пристаје на замрзавање рата, ево шта тражи заузврат
Foto: Tanjug/AP/Omar Havana

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski potvrdio je spremnost Ukrajine da prihvati mirovni sporazum koji podrazumijeva gubitak teritorije pod kontrolom ruskih snaga.

"Trenutno moramo da zamrznemo sukob i mislim da je to realan način da se okonča ovaj rat", ocijenio je Zelenski u intervjuu za "Foks njuz".

On je naveo da bi, u slučaju zamrzavanja sukoba, Kijev i dalje zadržao 75 odsto ili više teritorije Ukrajine.

Prema njegovim riječima, ostajanje na sadašnjim položajima bio bi najrealniji minimalni korak ka zaustavljanju daljeg stradanja.

Zelenski je naglasio da postizanje dogovora mora biti ispraćeno snažnim i obavezujućim bezbjednosnim garancijama američkog predsjednika Donalda Trampa i evropskih saveznika kako bi se spriječili novi sukobi u budućnosti, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Volodimir Zelenski

Vladimir Putin

Ukrajina

Rusija

primirje

Komentari (1)

Više iz rubrike

Грчки полицајци стоје испред парламента током протеста који су организовали наставници и ученици, захтијевајући побољшање образовања и мјере за сузбијање све већих трошкова живота у Атини, Грчка, у сриједу, 21. октобра 2026. године.

Svijet

Privedeno 20 lica tokom protesta u Atini i Solunu

2 h

0
Крупни план муве грабежљивице која се налази на људској кожи, истичући њене сложене очи и детаљне црте лица.

Svijet

Brazil u stanju pripravnosti zbog komaraca koji prenose dengu

2 h

0
Демонстрант држи таблу са фотографијом француског председника Емануела Макрона испред запаљене туристичке канцеларије током демонстрација против растућих трошкова живота и у знак солидарности са студентским незадовољствима у Лиону, Француска, у суботу, 17. октобра 2026.

Svijet

Da li je to Makron upravo rekao Trampu da mu se gadi i da je odvratan?

2 h

0
Камиони су паркирани дуж улице током протеста превозника у Напуљу, у Италији, због високих цијена горива, у уторак, 20. октобра 2026. године.

Svijet

Italija: Vozači kamiona postavili blokade zbog visokih cijena

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

05

Državljanin BiH uhapšen u Danskoj: Pronađena droga u automobilu

16

00

Princa Harija i danas proganja posljednji razgovor s majkom: Da sam barem znao

15

50

Zapalio se autobus, gust dim se širi dijelom grada

15

47

Okončana istraga bombaškog napada u Kotor Varošu: Državljanin Srbije za 1.500 evra bacio bombu

15

36

Pijan pokosio djevojčicu (13), pa nastavio da pije: Evo kako je kažnjen

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima