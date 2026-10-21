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Da li je to Makron upravo rekao Trampu da mu se gadi i da je odvratan?

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21.10.2026 13:11

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Демонстрант држи таблу са фотографијом француског председника Емануела Макрона испред запаљене туристичке канцеларије током демонстрација против растућих трошкова живота и у знак солидарности са студентским незадовољствима у Лиону, Француска, у суботу, 17. октобра 2026.
Foto: Tanjug/AP/Laurent Cipriani

Predsjednik Francuske Emanuel Makron izjavio je danas da su komentari pojedinih stranih lidera na račun aktuelnih protesta u Francuskoj "neprihvatljivi i glupi".

"Što se mene tiče, nema vidljivog stranog miješanja u događaje koji su se odigrali. Međutim, došlo je do strane manipulacije informacijama, što je dovelo do neprihvatljivih i glupih komentara mnogih, uključujući i strane lidere", izjavio je Makron u Kataru gdje se nalazi u dvodnevnoj službenoj posjeti, prenosi televizija BFM.

Kako je naveo, mogle su se vidjeti slike generisane veštačkom inteligencijom koje prikazuju scene koje se zapravo nikada nisu dogodile u Francuskoj.

"Svi oni koji u ovom trenutku govore loše o našoj zemlji, to su ljudi koji ne vole Francusku. Takvi ljudi su mi zaista odvratni", izjavio je Makron, osvrćući se na izjave i lažne informacije koje su na društvenim mrežama širili pojedini politički lideri, posebno američki predsjednik Donald Tramp.

Tramp je u nedjelju izjavio da je to što je Francuska na udaru posljedica imigracije i pozvao francuske vlasti da zatvore granice i preuzmu kontrolu nad situacijom, upozorivši da bi u suprotnom moglo da bude prekasno.

"Suočavamo se sa izazovima, ali se s njima nosimo metodično, uz poštovanje, odlučnost i čvrstinu. Ne smije se tek tako lupetati", zaključio je Makron.

Protesti u Francuskoj počeli su sredinom septembra, kada su srednjoškolci izašli na ulice u predgrađima Pariza zahtijevajući poboljšanje uslova u školama. Njima su se kasnije pridružili građani nezadovoljni rastom cijena, a protesti su se proširili i na druge dijelove zemlje.

Najmasovniji skup održan je 17. oktobra, kada je, prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, učestvovalo oko 550.000 ljudi.

Francuske bezbjednosne snage tokom protesta koristile su suzavac, šok-bombe i vodene topove.

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Tagovi :

Emanuel Makron

Donald Tramp

protesti u Francuskoj

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