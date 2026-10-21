Stavila filere u usne, rasplakala se kad je ugledala rezultat

Video djevojke koja u suzama pokazuje svoje izuzetno otečene usne nakon estetske operacije privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Na snimku joj je lice djelimično prekriveno maskom, dok su joj usne toliko otečene da gotovo mijenjaju njen izgled. Njena reakcija pokazuje koliko ju je situacija uznemirila nakon što tretman filerima nije prošao kako je očekivala.

Slučaj je ponovo otvorio pitanje rizika kozmetičkih procedura koje se često doživljavaju kao brze i jednostavne. Iako su fileri za usne danas veoma popularni, moguće komplikacije ne treba zanemariti.

Pune usne kao trend

Punije usne su postale jedan od najpopularnijih estetskih trendova posljednjih godina, a fileri su jedan od načina da se poveća njihov volumen bez operacije. Neki ljudi ih koriste da bi dobili punije usne, neki žele da smanje asimetriju, dok drugi pokušavaju da vrate volumen izgubljen tokom godina.

Na popularnost ovog izgleda utiču i društvene mreže i poznate ličnosti. Filtrirane fotografije, savršeno našminkana lica i brojni tutorijali mogu stvoriti utisak da su određene crte lica postale svojevrsni standard ljepote.

Istraživanja takođe ukazuju na ovo. Studija objavljena 2024. godine pokazala je vezu između izloženosti idealizovanim predstavama tela na internetu, većeg nezadovoljstva sopstvenim izgledom i interesovanja za estetske procedure. To, naravno, ne znači da se svaka osoba koja se odlučuje za filere rukovodi društvenim mrežama, ali pokazuje koliko one mogu uticati na našu percepciju izgleda.

Fileri nisu bezopasni

Fileri za usne se najčešće prave na bazi hijaluronske kiseline, supstance koja se prirodno nalazi u tijelu i ima sposobnost zadržavanja vode. Ubrizgavanjem gela u usne povećava se njihov volumen, a rezultat je obično vidljiv veoma brzo.

Una joven mostró sus labios tras inyectarse ácido hialurónico. https://t.co/pBClBzWYEW — MDZ Online (@mdzol) September 30, 2026

Međutim, činjenica da je procedura relativno kratka ne znači da je to bezopasan tretman. Filer se ubrizgava direktno u osjetljivo tkivo lica, tako da se nakon procedure mogu javiti otok, modrice i nelagodnost. Takve reakcije su obično privremene i nestaju nakon nekoliko dana.

Međutim, postoje i ozbiljnije komplikacije. Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) upozorava da u rijetkim slučajevima filer može slučajno da završi u krvnom sudu i blokira protok krvi. To može dovesti do oštećenja tkiva, a u najtežim slučajevima i do problema sa vidom ili moždanog udara. Među mogućim komplikacijama su infekcije, alergijske reakcije, stvaranje kvržica i pomjeranje filera sa mjesta gdje je ubrizgan.

Važno je kome se povjeravaš

Zbog mogućih komplikacija, veoma je važno pažljivo provjeriti ko izvodi proceduru. FDA preporučuje da filere prima licencirani zdravstveni radnik koji ima odgovarajuću obuku i iskustvo.

Američka akademija za dermatologiju takođe upozorava da se takvi postupci ne smiju izvoditi u nemedicinskim uslovima kao što su saloni ljepote, privatni domovi ili na zabavama. Osoba koja sprovodi tretman treba da objasni moguće rizike prije postupka, sasluša želje pacijenta i postavi realna očekivanja.

Važno je imati na umu da tuđi izgled nije nužno dobar model za vaše lice. Količina filera koja odgovara jednoj osobi može izgledati potpuno drugačije na drugoj, zbog čega cilj treba prilagoditi sopstvenim crtama lica, a ne fotografiji poznate ličnosti ili influensera.

Razmislite zašto želite proceduru

Odluka o estetskoj hirurgiji je lična stvar, i želja za promjenom izgleda ne znači nužno da neko ima problem sa samopouzdanjem. Međutim, prije nego što se donese odluka, vrijedi razmisliti da li želja proizilazi iz lične potrebe ili iz pritiska da se prati trenutni trend.

Kozmetičke procedure treba da se zasnivaju na informisanoj odluci i realnim očekivanjima, a ne na pokušaju postizanja stalno promjenljivog ideala ljepote. Viralni video otečenih usana ponovo je otvorio debatu o tome koliko ljudi zapravo razmatraju potencijalne rizike prije nego što se odluče za filere.

Istovremeno, jedno loše iskustvo ne znači da će svaki tretman završiti komplikacijama. Zato je najvažnije biti svjestan mogućih rizika i prepustiti postupak kvalifikovanoj osobi, prenosi Indeks.