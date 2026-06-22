Maja Berović izvadila silikone: "Imala sam problem, skupila sam hrabrost i snagu da to uradim"

Autor:ATV redakcija
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Otkako se pojavila na muzičkoj sceni, pjevačica Maja Berović dosta je promijenila fizički izgled, a sada je otkrila da je izvadila silikon iz usana i vratila im prirodniji izgled.
Govorila je i o karijeri, ali i o sinu i njegovom odrastanju. Također je otkrila da li ima rituale pred nastupe i koncerte.
"Pa mislim, većih rituala od samog spremanja nema. Od dvosatnog spremanja, mislim da su to za mene najveći rituali – stavljanje maski i tako to",kroz smijeh je rekla Maja i priznala da li više voli pjevati u klubovima ili na koncertima:
"Volim i jedno i drugo, ali naravno da više volim velike koncerte, pogotovo kada je otvoren prostor. To je posebna energija, ali volim i klubove. Kroz sve ove godine sam s jednakim žarom pjevala i u klubu i na koncertu".
Maja se dotakla i vađenja silikona iz usana.
"Potrudila sam se da ih vratim na fabrička podešavanja. Ne znam je li to trend, možda jeste, ali meni je smetalo. Imala sam problem i iz tog estetskog razloga sam se odlučila na to. Shvatila sam da mi to nije lijepo i da je s godinama postalo ružno, pa sam skupila hrabrost i snagu da to uradim. Mislim da se vraća prirodan izgled, što je dobro", rekla je Maja i dodala da ne bi ništa mijenjala na sebi:
"Ne bih. Ja sam sebi super. Sve što sam željela, ja sam promijenila", prenosi Avaz
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