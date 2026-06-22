Kasper i Jovana završavaju na sudu? Voditeljka ga optužila da je demon

Između televizijske voditeljke Jovane Jeremić i partnera pjevačice Mine Kostić, javnosti poznatog kao Kasper, došlo je do javne razmjene oštrih riječi i optužbi.

Između televizijske voditeljke Jovane Jeremić i partnera pjevačice Mine Kostić, javnosti poznatog kao Kasper, došlo je do javne razmjene oštrih riječi i optužbi.

Voditeljka Jovana Jeremić iznijela je tvrdnje na račun Kaspera, navodeći da on negativno utiče na život pjevačice Mine Kostić.

Prema riječima Jeremićeve, Mina je žrtva u tom odnosu, a posljedice su dovele do toga da pjevačica završi u psihijatrijskoj ustanovi.

Pored toga, Jeremićeva je izjavila da Kasper „nema dinara u džepu” i javno uputila poziv nadležnima da mu se zabrani ulazak u zemlju, naglašavajući da bi ženu neko trebalo da zaštiti i da mu se zabrani pristup.

Nakon ovih izjava, Kasper se oglasio saopštenjem na društvenim mrežama u kojem je osudio riječi voditeljke.

"Jovana Jeremić poziva da mi se zabrani ulazak u moju zemlju!!! Vrlo je opasno kada voditeljka nacionalne televizije poziva na ovakve stvari. Vjerujem da će se televizija Pink ograditi od ovog njenog poziva da mi se zabrani ulazak u moju zemlju u budućnosti. Jovanu Jeremić, kako god je bilo ko doživljavao, mora se uzeti u obzir da ovakav vid poziva na zabranu ulaska u zemlju građanina Republike Srbije ne može proći neopaženo, jer izaziva ozbiljnu zabrinutost kuda ide naše društvo ako voditelj nacionalne televizije ima slobodu da poziva na ovakve stvari. Vjerujem da televizija Pink ne podržava ovakve ispade svojih zaposlenih. O svemu ostalom što je za mene dotična rekla, postoje pravne instance u državi koje će to rješavati", napisao je na Instagramu.

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Pored samog sukoba sa voditeljkom, u javnosti su se pojavile i brojne kritike na račun ponašanja pjevačicinog partnera u posljednje vrijeme.

Kako se navodi u komentarima i reakcijama dela domaće javnosti, Kasperu se zamera to što putem društvenih mreža aktivno reaguje i osuđuje isključivo mišljenja koja su negativno usmerena prema njemu lično.

Mnoge je navodno naljutilo to što se njegovo oglašavanje uglavnom bazira na odbrani sopstvenog integriteta, dok izostaju jasni odgovori i reakcije u vezi sa stanjem same pjevačice Mine Kostić, što je izazvalo dodatni revolt i negativne komentare među domaćom publikom.

(informer)