Mina prebačena na novo odjeljenje u Lazi: Ovo su detalji o zdravstvenom stanju pjevačice

Mina Kostić se u psihijatrijskoj ustanovi nalazi od nedjelje, gdje ju je dovela policija, a budući da je pokazivala agresivno ponašanje, pjevačica je zadržana na liječenju, piše Kurir.

Kako su mediji već prenijeli, a prema priči izvora bliskog pjevačici, ona se u bolnici u razgovoru s drugim pacijentima tokom prijema potpuno slomila, pa im je ispričala i svoju tešku životnu priču koja ju je dovela do toga da završi u psihijatrijskoj ustanovi.

"Mina je potpuno slomljena. Drugim pacijentima se požalila da joj se ovo sve dešava jer ima mnogo problema kod kuće i s Kasperom, koji živi daleko od nje, a u koga je jako zaljubljena. Ona im je priznala i da se prije pet godina jedva izvukla iz poroka narkomanije i da je zbog toga razgovarala i s psihijatrima. Rekla je da je koristila kokain. Stalno je ponavljala da je zla, što je zvučalo sablasno i izazivalo je jezu svima oko nje", pričao je izvor.

Mane Ćuruvija Kasper, koji inače živi u Americi, stigao je u Beograd čim je saznao gdje se Mina nalazi. On se oglasio na svom Instagram nalogu i poručio da je uz pjevačicu i zamolio za privatnost.

"Mina je dugo godina unazad nosila teret raznih nepravdi koje je nosila sama na svojim malim leđima. Sve to je dovelo do velike iscrpljenosti i umora. Sve što joj se desilo sada je iza nje. Svakome od nas prije ili kasnije može da se desi nešto slično. Živimo u vremenima punim stresa i nepravdi na svakom koraku. Bio sam jako zabrinut zbog svega što se desilo. Da sam se vodio svime što je pisano, vjerovatno ni sam ne bih preživio sve što se piše. Danas smo se vidjeli i sve što ću reći jeste da u sebi imam veliku smirenost, jer je moja Mina dobro i nije onako kako se predstavljalo kroz medije. Nije ni blizu. Mina je uvijek bila otvorena i dostupna da otvoreno priča o svom životu cijeloj javnosti. Ova situacija je nešto što je samo stvar Mine i njene porodice. Od mene ne očekujte bilo kakve izjave. Nećete ih dobiti", naveo je Kasper.

Brat Mine Kostić, Milan, kazao je kako se pjevačica bori s anksioznošću i da je to razlog hospitalizacije.

Od srijede do nedjelje sam bio s njom. Odlučili su da je zadrže zbog anksioznosti. Sve se to nakupljalo godinama, a tuđi problemi su razlog. Kasper ju je danas posjetio - istakao je Milan za medije, prenosi Kurir