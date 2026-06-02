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Poznati muzičar pao sa motora, poznato u kakvom je stanju

Autor:

ATV
02.06.2026 20:37

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Хитна помоћ Требиње
Foto: ATV

Hrvatski muzičar J. R. August juče je imao saobraćajnu nesreću u kojoj je pao sa motora, nakon čega je završio u Hitnoj pomoći. Na Fejsbuku je objavio fotografiju i opisao šta se dogodilo.

„Hvala svima koji su juče stali i pitali me da li sam dobro, dali mi vode, držali mi kišobran kad je krenula kiša i sklonili motor sa puta. Sve mi je u magli, ali je umirujuće znati da je život u pravom svijetu daleko bolji nego ovaj onlajn, čak i ako je u pitanju pad sa motora!”, napisao je dobitnik Porina.

Pjevač, čije je pravo ime Nikola Vranić, nakon niza zapaženih EP izdanja, 2019. godine potpisao je ekskluzivni ugovor sa izdavačkom kućom Kroacija rekords (Croatia Records), pod kojom je objavio svoj debitantski album „Dangerous Waters”. Album je naišao na nepodijeljeno oduševljenje kritike, koja je Dž. R.-a proglasila muzičarem svjetskog kalibra, kao i publike, koja je album prihvatila do te mjere da je u sedmici nakon objavljivanja bio najprodavaniji u državi.

Priznanja su dostigla vrhunac na dodjeli muzičke nagrade Porin 2020. godine: muzičar i njegov debitantski album osvojili su ovu prestižnu nagradu u čak tri kategorije; za alternativni album, za najboljeg novog izvođača i za album godine – prvi put u istoriji da je album na engleskom jeziku osvojio tu nagradu. Iste godine slavio je i na dodjeli Rok end of (Rock&Off) nagrada. Tamo je osvojio nagradu za „veliki prasak” godine, Rok end of izvođača godine i album godine. Bez obzira na hvalospijeve, Nikola je i dalje vjeran svom poslu – profesor je engleskog jezika u osnovnoj školi u Klanjcu.

„Biti kantautor koji pjeva na engleskom u Hrvatskoj jedna je od većih gluposti koje čovjek može da napravi, ali ja ne razmišljam, nego radim ono što mi je prirodno. Mislim da je mali broj ljudi koji je prepoznao ono što radim to zaista i zavolio“, rekao je u razgovoru za Večernji prije dvije godine, prenosi Kurir.

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Tagovi :

muzičar

Saobraćajna nesreća

Nikola Vranić

Hrvatska

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