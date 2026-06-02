Posebna ograničenja za naše putnike: Nova pravila na granici s Hrvatskom

Od 1. juna u Hrvatskoj se primjenjuju nova evropska pravila za robu koja se drumskim ili željezničkim prevozom unosi u carinsko područje Evropske unije.

Obveza podnošenja USD-a prvenstveno je na prevozniku, ali deklaraciju mogu podnijeti i njegov zastupnik, primalac robe ili druga ovlaštena osoba.

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Za podnošenje USD-a prevoznik, deklarant i zastupnik moraju imati aktivan EORI broj registrovan u Evropskoj uniji.

Rokovi za podnošenje deklaracije

Rokovi za podnošenje ulazne skraćene deklaracije zavise od vrste prevoza.

Drumski prevoz: najmanje jedan sat prije dolaska robe na carinska kancelarija prvog ulaska.

Željeznički prevoz: jedan sat prije dolaska ako putovanje od posljednje stanice u trećoj zemlji traje manje od dva sata.

Željeznički prevoz u ostalim slučajevima: dva sata prije dolaska.

Nepravovremeno podnošenje USD-a može uzrokovati kašnjenja i zastoje u daljnjim carinskim postupcima, piše "Slobodna Dalmacija".

Što vrijedi za lični prtljag?

Od obaveze podnošenja USD-a izuzeta je roba u ličnom prtljagu putnika. Ličnim prtljagom smatraju se lične stvari potrebne za putovanje te roba nekomercijalne naravi namijenjena ličnoj upotrebi.

Pri ulasku iz trećih zemalja oslobođenje od carine, PDV-a i akciza ostvaruje se za robu nekomercijalne naravi do:

430 evra u vazdušnom i pomorskom saobraćaju

300 evra u drumskom, željezničkom i ostalim oblicima prometa

150 evra za putnike mlađe od 15 godina

Za akcizne proizvode dodatno vrijede količinska oslobođenja. U drumskom i željezničkom saobraćaju dozvoljen je unos:

40 cigareta ili odgovarajuće količine drugih duvanskih proizvoda

1 litra jakog alkoholnog pića iznad 22 odsto alkohola ili 2 litre pića do 22 odsto alkohola

4 litre vina

16 litara piva

Oslobođenja za duvanske i alkoholne proizvode ne primjenjuju se na osobe mlađe od 17 godina.

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Važno je napomenuti da se roba prevožena u teretnom prostoru vozila namijenjenih prevozu robe, poput građevinskog materijala, namještaja, kućanskih aparata ili rezervnih dijelova, ne smatra ličnim prtljagom te podliježe redovnom carinskom postupku.

Unos hrane životinjskog porijekla

Za putnike koji dolaze iz većine trećih zemalja, među kojima su BiH, Srbija, Crna Gora i Kosovo, vrijede posebna ograničenja.

Unos mesa, mlijeka i proizvoda od mesa i mlijeka nije dozvoljen.

Međutim, dozvoljen je unos:

do 20 kilograma ribe i proizvoda ribarstva po osobi

do 2 kilograma meda, jaja i drugih proizvoda životinjskog porijekla

do 2 kilograma hrane za dojenčad, medicinske hrane i posebne hrane za kućne ljubimce

Hljeb, keks, čokolada, tjestenina, dodaci prehrani i slični proizvodi koji ispunjavaju propisane uslove mogu se unositi bez posebnih količinskih ograničenja za ličnu upotrebu.

Proizvodi koji prelaze dozvoljene količine podliježu veterinarskom pregledu i moraju biti praćeni odgovarajućom dokumentacijom.

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Neprijavljeni ili nedozvoljeni proizvodi životinjskog porijekla oduzimaju se i uništavaju, a putnik može biti novčano kažnjen.