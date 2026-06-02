Posebna ograničenja za naše putnike: Nova pravila na granici s Hrvatskom

Autor:ATV
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Od 1. juna u Hrvatskoj se primjenjuju nova evropska pravila za robu koja se drumskim ili željezničkim prevozom unosi u carinsko područje Evropske unije.
Obveza podnošenja USD-a prvenstveno je na prevozniku, ali deklaraciju mogu podnijeti i njegov zastupnik, primalac robe ili druga ovlaštena osoba.
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Za podnošenje USD-a prevoznik, deklarant i zastupnik moraju imati aktivan EORI broj registrovan u Evropskoj uniji.
Rokovi za podnošenje ulazne skraćene deklaracije zavise od vrste prevoza.
Nepravovremeno podnošenje USD-a može uzrokovati kašnjenja i zastoje u daljnjim carinskim postupcima, piše "Slobodna Dalmacija".
Od obaveze podnošenja USD-a izuzeta je roba u ličnom prtljagu putnika. Ličnim prtljagom smatraju se lične stvari potrebne za putovanje te roba nekomercijalne naravi namijenjena ličnoj upotrebi.
Pri ulasku iz trećih zemalja oslobođenje od carine, PDV-a i akciza ostvaruje se za robu nekomercijalne naravi do:
Za akcizne proizvode dodatno vrijede količinska oslobođenja. U drumskom i željezničkom saobraćaju dozvoljen je unos:
Oslobođenja za duvanske i alkoholne proizvode ne primjenjuju se na osobe mlađe od 17 godina.
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Važno je napomenuti da se roba prevožena u teretnom prostoru vozila namijenjenih prevozu robe, poput građevinskog materijala, namještaja, kućanskih aparata ili rezervnih dijelova, ne smatra ličnim prtljagom te podliježe redovnom carinskom postupku.
Za putnike koji dolaze iz većine trećih zemalja, među kojima su BiH, Srbija, Crna Gora i Kosovo, vrijede posebna ograničenja.
Unos mesa, mlijeka i proizvoda od mesa i mlijeka nije dozvoljen.
Međutim, dozvoljen je unos:
Hljeb, keks, čokolada, tjestenina, dodaci prehrani i slični proizvodi koji ispunjavaju propisane uslove mogu se unositi bez posebnih količinskih ograničenja za ličnu upotrebu.
Proizvodi koji prelaze dozvoljene količine podliježu veterinarskom pregledu i moraju biti praćeni odgovarajućom dokumentacijom.
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Neprijavljeni ili nedozvoljeni proizvodi životinjskog porijekla oduzimaju se i uništavaju, a putnik može biti novčano kažnjen.
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