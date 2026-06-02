Rekordna zapljena kokaina u Mađarskoj – otkriveno 522 kilograma droge

U Mađarskoj je zaplijenjeno rekordnih 522 kilograma kokaina, čija se vrijednost procjenjuje na oko 15 milijardi forinti. Vlasti upozoravaju da je Mađarska postala važan logistički centar za distribuciju narkotika u regionu, dok količine droge koje stižu u Evropu nastavljaju da rastu.

Mađarska policija saopštila je da je zaplijenila rekordnu količinu od 522 kilograma kokaina i uhapsila više osumnjičenih osoba.

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- Nikada ranije nije zaplijenjeno toliko kokaina, ni blizu. Mađarske vlasti su izvršile istorijsko hapšenje zahvaljujući opsežnoj međunarodnoj saradnji, ali put do toga nije bio lak - saopšteno je iz Nacionalnog istražnog biroa na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Njemačkom carinskom krivičnom službom.

Šef Odjeljenja Kancelarije za borbu protiv kriminala vezanog za narkotike, potpukovnik Mate Čupor, rekao je da u Mađarsku nedjeljno željeznicom stiže od 20 do 40 kontejnera sa drogom i oko 100 kontejnera u kamionima.

- Ovo je najveća zapljena kokaina svih vremena od 522 kilograma droge čija je ulična vrijednost oko 15 milijardi forinti. Prethodni rekord je iz 2023. godine kada je zaplijenjeno 155 kilograma te droge i 2022. godine 77 kilograma marihuane. Ali niko, nikada ranije nije uspio da zaplijeni ni približno ovoliku količinu kokaina - naglasio je Čupor.

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Prema izvještaju Evropola, međunarodni šverc kokaina u kontejnerima se udvostručio tokom posljednjih nekoliko godina.

Droga uglavnom dolazi iz Ekvadora i Kolumbije, ali sada stiže ne samo u uobičajene holandske i španske luke, već i u luke južne Evrope, npr. one u Crnoj Gori.

- Kriminalne organizacije su toliko profesionalne da imaju pse koji njuškaju upakovani tovar i ako otkriju drogu sve se prepakuje - napomenuo je Čupor.

Potvrdio je da je Mađarska logistički centar narko-kriminala odakle se droga distribuira u susjedne zemlje zbog čega su mađarske policijske službe morale da ojačaju svoje jedinice i prošire međunarodne odnose.

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Prema njegovim riječima, pripadnici mađarske policije su posjetili luke u Južnoj Americi kako bi vidjeli logistiku šverca droge i postali efikasniji u borbi protiv narko-kriminala.

- Problem je ogromna količina koja nam dolazi. Nije stručnost ta koja ograničava mogućnosti, već kontrola nevjerovatne količine robe. Stopostotna kontrola nije moguća - zaključio je Čupor.

(RTS)