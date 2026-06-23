U ovim zemljama zabilježene najviše temperature ove godine

U Škotskoj je u Dvorcu Fajvi, u oblasti Aberdinšir, izmjerena temperatura od 29 stepeni Celzijusa, što je najviša temperatura zabilježena u Škotskoj od početka godine.

Najviša temperatura ikada izmjerena u Škotskoj iznosila je 34,8 stepeni, a zabilježena je u mjestu Čarterhol, u škotskoj pograničnoj oblasti, u julu 2022. godine, prenosi Skaj njuz.

U Sjevernoj Irskoj temperatura je dostigla 28,1 stepen u mjestu Kejbridž u okrugu Daun, što je takođe najviša vrijednost ove godine.

Rekordna temperatura u Sjevernoj Irskoj iznosi 31,3 stepena Celzijusa, a izmjerena je u mjestu Kastelderg u okrugu Tajron u julu 2021. godine.

Stotine škola širom Britanije potpuno je zatvoreno ili je skratilo nastavu zbog ekstremnih vrućina, prenosi Tanjug.

Neke škole su ublažile i pravila o nošenju školskih uniformi kako bi učenicima bilo prijatnije.

Najnoviji podaci meteorologa pokazuju da su temperature u Engleskoj premašile 34 stepena Celzijusa.

Ipak, još nije oboren junski temperaturni rekord od 35,6 stepeni, koji je zabilježen na lokaciji Kamden Skver u Londonu 1957. godine, a zatim ponovljen u Mejflauer parku u Sauthemptonu 1976. godine.

Najviša temperatura izmjerena ove godine iznosi 35,1 stepen Celzijusa, a zabilježena je u londonskom parku Kju Gardens 26. maja,prenosi Srna.