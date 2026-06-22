Čekaju nas paklene vrućine: Temperatura ove sedmice i do 37 stepeni!

U narednom periodu očekuje se vrlo toplo i sparno vrijeme.

Od ponedjeljka do srijede vrlo toplo i sparno. Na istoku i jugu nestabilno uz povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ponegdje na istoku je moguća i pojava grada, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha. Utorak i srijedu, temperature će se kretati od 28°S do 33°S, na jugu toplije do 37°S, u višim predjelima od 24°S, a od četvrtka sve toplije.