Čekaju nas paklene vrućine: Temperatura ove sedmice i do 37 stepeni!

Autor:ATV redakcija
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U narednom periodu očekuje se vrlo toplo i sparno vrijeme.
Od ponedjeljka do srijede vrlo toplo i sparno. Na istoku i jugu nestabilno uz povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ponegdje na istoku je moguća i pojava grada, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Maksimalna temperatura vazduha. Utorak i srijedu, temperature će se kretati od 28°S do 33°S, na jugu toplije do 37°S, u višim predjelima od 24°S, a od četvrtka sve toplije.
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