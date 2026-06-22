Udar groma usmrtio stado ovaca: Porodica u Srpskoj ostala bez osnovnog izvora egzistencije

"Vrijedni i čestiti Šehap Ibrahimović godinama je marljivo radio i obrađivao svoju zemlju u rodnom mjestu, oslanjajući se na stočarstvo kao osnovni izvor egzistencije porodice. Nažalost, u jednom trenutku udar groma odnio je polovinu stada, čime je porodica ostala bez značajnog izvora prihoda za naredni period", piše Zvornički.ba.

Porodicu Ibrahimović su i ranije pogodile teške životne okolnosti. Prije nekoliko godina u saobraćajnoj nesreći Šehap je ostao bez sestre, a bračni par se od tada teško nosi s tim gubitkom, brinući o njenom d‌jetetu i živeći bez drugih stabilnih prihoda.

Porodica je do današnje nesreće imala stado od skoro 40 ovaca, a u samo nekoliko trenutaka izgubljen je veliki dio onoga što se godinama mukotrpno gradilo.

Posebno je važno istaći da bi Šehap Ibrahimović Kezo ranije, kada bi godina bila "rodna" i stado se povećalo, znao izdvojiti ovcu i pokloniti onima koji su u težoj situaciji od njega.

Na mjesto događaja izašao je predsjednik Skupštine grada Zvornika Rahman Nukić, koji je u svoje ime i u ime gradonačelnika obećao pomoć ovoj porodici u prevazilaženju teške situacije. U pomoć su priskočile i komšije iz Kamenice kako je ko i koliko mogao pomoći u ovom danu.