Logo

Udar groma usmrtio stado ovaca: Porodica u Srpskoj ostala bez osnovnog izvora egzistencije

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 21:40

Komentari:

0
Удар грома усмртио стадо оваца: Породица у Српској остала без основног извора егзистенције
Foto: Zvornicki.ba

Današnje nevrijeme koje je pogodilo područje Zvornika donijelo je veliki gubitak porodici Ibrahimović.

"Vrijedni i čestiti Šehap Ibrahimović godinama je marljivo radio i obrađivao svoju zemlju u rodnom mjestu, oslanjajući se na stočarstvo kao osnovni izvor egzistencije porodice. Nažalost, u jednom trenutku udar groma odnio je polovinu stada, čime je porodica ostala bez značajnog izvora prihoda za naredni period", piše Zvornički.ba.

Porodicu Ibrahimović su i ranije pogodile teške životne okolnosti. Prije nekoliko godina u saobraćajnoj nesreći Šehap je ostao bez sestre, a bračni par se od tada teško nosi s tim gubitkom, brinući o njenom d‌jetetu i živeći bez drugih stabilnih prihoda.

Porodica je do današnje nesreće imala stado od skoro 40 ovaca, a u samo nekoliko trenutaka izgubljen je veliki dio onoga što se godinama mukotrpno gradilo.

Posebno je važno istaći da bi Šehap Ibrahimović Kezo ranije, kada bi godina bila "rodna" i stado se povećalo, znao izdvojiti ovcu i pokloniti onima koji su u težoj situaciji od njega.

Na mjesto događaja izašao je predsjednik Skupštine grada Zvornika Rahman Nukić, koji je u svoje ime i u ime gradonačelnika obećao pomoć ovoj porodici u prevazilaženju teške situacije. U pomoć su priskočile i komšije iz Kamenice kako je ko i koliko mogao pomoći u ovom danu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

udar groma

Ovce

Zvornik

Komentari (0)

Pročitajte više

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Region

Gromovi izazvali četiri požara u Hrvatskoj

1 d

0
Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.

Svijet

Udar munje povrijedio osam odraslih i dijete u Njemačkoj

2 d

0
Породица Брчић претрпјела је значајне губитке када је гром убио пет крава

Gradovi i opštine

Porodica Brčić uz pomoć humanih ljudi i institucija obnavlja stočni fond

2 d

3
Саво Минић

Republika Srpska

Minić o porodici Brčić: Potrebno odmah odreagovati

4 d

0

Više iz rubrike

Црква

Društvo

Vjeruje se da pomaže bolesnima i nevoljnima: Ovako se molimo Svetom Timoteju Bruskom

1 h

0
мачак Лери британски ловац на мишеве

Društvo

Premijeri odlaze, mačak ostaje

4 h

0
врста медузе

Društvo

Misteriozni morski organizmi preplavili poznatu plažu: Svi mislili da su meduze, ali istina ih je šokirala

5 h

0
Полиција контролише употребу појаса и сигурносних сједалица

Društvo

Policija kontroliše upotrebu pojasa i sigurnosnih sjedalica

7 h

0

  • Najnovije

22

39

Ubistvo kod Zavidovića: Muškarac preminuo nakon tuče, napadač uhapšen

22

38

Čekaju nas paklene vrućine: Temperatura ove sedmice i do 37 stepeni!

22

32

Japan upetostručio cijenu viza

22

13

Dizel u Njemačkoj jeftiniji nego prije sukoba na Bliskom istoku

22

12

Ormuski moreuz potpuno slobodan za plovidbu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima