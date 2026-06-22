Policija kontroliše upotrebu pojasa i sigurnosnih sjedalica

Trebinjska policija će od 23. do 25. juna sprovesti pojačanu kontrolu upotrebe bezbjednosnih pojaseva, sigurnosnih sjedalica i upotrebu mobilnih telefona tokom vožnje.

"Prema važećim zakonskim propisima upotreba bezbjednosnog pojasa je obavezna za sva lica u vozilu. Bezbjednosni pojas je osnovni oblik zaštite od tjelesnih povreda prilikom učestvovanja u saobraćajnoj nezgodi. Prevoz djece u sigurnosnoj sjedalici je obavezan sve dok dijete ne dostigne visinu da se može pravilno vezati bezbjednosnim pojasom na podmetaču. Zakon propisuje upotrebu sigurnosne sjedalice ili podmetača sve do 12 godine", saopšteno je iz policije.

Prema Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH telefon može da se koristi ukoliko vozač koristi „hands free“ sistem.

Policijska uprava Trebinje apeluje na sve učesnike u saobraćaju da s obzirom na pojačan intezitet saobraćaja, povećan broj pješaka, kao i turističku sezonu prilagode svoje učešće trenutnim uslovima.