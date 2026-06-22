Logo

Policija kontroliše upotrebu pojasa i sigurnosnih sjedalica

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 15:31

Komentari:

0
Полиција контролише употребу појаса и сигурносних сједалица

Trebinjska policija će od 23. do 25. juna sprovesti pojačanu kontrolu upotrebe bezbjednosnih pojaseva, sigurnosnih sjedalica i upotrebu mobilnih telefona tokom vožnje.

"Prema važećim zakonskim propisima upotreba bezbjednosnog pojasa je obavezna za sva lica u vozilu. Bezbjednosni pojas je osnovni oblik zaštite od tjelesnih povreda prilikom učestvovanja u saobraćajnoj nezgodi. Prevoz djece u sigurnosnoj sjedalici je obavezan sve dok dijete ne dostigne visinu da se može pravilno vezati bezbjednosnim pojasom na podmetaču. Zakon propisuje upotrebu sigurnosne sjedalice ili podmetača sve do 12 godine", saopšteno je iz policije.

Prema Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH telefon može da se koristi ukoliko vozač koristi „hands free“ sistem.

Policijska uprava Trebinje apeluje na sve učesnike u saobraćaju da s obzirom na pojačan intezitet saobraćaja, povećan broj pješaka, kao i turističku sezonu prilagode svoje učešće trenutnim uslovima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Trebinje

kontrola saobraćaja

Komentari (0)

Više iz rubrike

Противградна превентива увелико дејствује: Најављене непогоде све ближе

Društvo

Protivgradna preventiva uveliko dejstvuje: Najavljene nepogode sve bliže

50 min

0
Савез синдиката послодавцима: Сачувати здравље радника на високим температурама

Društvo

Savez sindikata poslodavcima: Sačuvati zdravlje radnika na visokim temperaturama

51 min

0
Кроз крошње дрвећа које се налазе при дну и са стране кадра, види се јасно плаво небо испуњено великим, бијелим, волуминозним облацима.

Društvo

Sutra pretežno sunčano uz mogućnost pljuskova na istoku i jugu

56 min

0
врућина топлота

Društvo

Evo na koga vrućina najviše utiče

1 h

0

  • Najnovije

16

00

Opet vreli kadrovi: Dara Bubamara ne prestaje da provocira, a sad i u društvu dečka

15

53

Tri najveće zablude o kremi za sunčanje: Ovo nije dovoljno da vas zaštiti od sunca

15

31

Policija kontroliše upotrebu pojasa i sigurnosnih sjedalica

15

31

Kod Višegrada pronađena lobanja: Policija osigurava mjesto pronalaska

15

16

Protivgradna preventiva uveliko dejstvuje: Najavljene nepogode sve bliže

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima