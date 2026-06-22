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Sutra pretežno sunčano uz mogućnost pljuskova na istoku i jugu

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 15:10

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Кроз крошње дрвећа које се налазе при дну и са стране кадра, види се јасно плаво небо испуњено великим, бијелим, волуминозним облацима.
Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo, dok se od sredine dana na istoku i jugu očekuje promjenljiva oblačnost, povremeno uz slabu kišu ili lokalne pljuskove.

Tokom poslijepodneva kratkotrajni pljuskovi mogući su ponegd‌je i na jugozapadu, dok će u većini krajeva ostati suvo.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, u Hercegovini umjerena do jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura iznosiće od 16 do 23, a maksimalna dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša sa grmljavinom.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 15, Sokolac i Srebrenica 23, Višegrad i Čemerno 25, Ivan sedlo 26, Gacko i Mrkonjić Grad 28, Sarajevo 30, Zvornik, Drvar, Tuzla i Zenica 31, Bileća i Prijedor 32, Bijeljina 33, Banjaluka, Doboj, Trebinje i Gradačac 34, te Mostar 36 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna.

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