Oglasilo se Ministarstvo rada zbog visokih temperatura: Apelujemo...

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske apeluje na poslodavce da, u uslovima visokih temperatura, prilagode organizaciju rada i preduzmu sve neophodne mjere radi zaštite zdravlja i bezbjednosti zaposlenih.

Zaštita života i zdravlja radnika osnovna je obaveza svakog poslodavca, a blagovremeno prilagođavanje uslova rada i primjena preventivnih mjera najbolji su način za smanjenje rizika od povreda na radu.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti radnicima koji poslove obavljaju na otvorenom, jer izloženost visokim temperaturama može dovesti do pojačanog zamora, dehidracije, smanjenja koncentracije i povećanog rizika od povreda na radu.

Društvo Inspektorat Srpske uputio apel poslodavcima

Preporučene mjere zaštite podrazumijevaju prilagođavanje radnog vremena vremenskim uslovima, izbjegavanje rada na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, posebno u periodu od 11 do 16 časova, kao i češću izmjenu i rotaciju radnika, kako bi se smanjilo fizičko opterećenje i omogućili češći odmori tokom rada.

U uslovima ekstremnih temperatura potrebno je obezbijediti dovoljan broj radnika kako bi se smanjilo opterećenje pojedinca, kao i odgovarajuće uslove za odmor i osvježenje kroz dostupnost rashlađenih prostorija i dovoljnih količina vode za piće. Takođe, neophodno je korišćenje odgovarajuće radne odjeće i obuće, prilagođene visokim temperaturama, radi veće zaštite i udobnosti radnika.

Zdravlje radnika mora uvijek biti prioritet, a posebno u uslovima ekstremnih vremenskih prilika.