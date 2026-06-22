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Olujno nevrijeme već pogodilo dio Srpske, evo gdje će tek pljuštati

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 13:47

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Олујно невријеме већ погодило дио Српске, ево гдје ће тек пљуштати
Foto: ATV

Danas se u Republici Srpskoj očekuje vrlo nestabilno vrijeme uz lokalnu pojavu jakih grmljavinskih pljuskova, koji mogu biti praćeni gradom i olujnim udarima vjetra, upozoravaju meteorolozi.

Prema informacijama stranice „Vrijeme u Republici Srpskoj“, jači grmljavinski sistemi već su zahvatili područje regije Birač, gdje je lokalno već zabilježeno nevrijeme. Prvi jači razvoji oblačnosti uočeni su na području Zvornika i okoline, dok se nestabilnosti formiraju i na širem području Sarajevsko-romanijske regije i Podrinja.

Šta očekivati u nastavku dana?

Iako su padavine lokalnog karaktera i neće zahvatiti sva mjesta istovremeno, pljuskovi sa grmljavinom se tokom dana očekuju i u ostalim krajevima Republike Srpske. Meteorolozi upozoravaju da su na pojedinim lokacijama moguće vremenske nepogode.

Prognoza za naredne dane

Do četvrtka: Zadržava se promjenljivo vrijeme, umjereno toplo, uz povremene pljuskove.

Od četvrtka: Očekuje se postepena stabilizacija vremenskih prilika, praćena osjetnijim otopljenjem.

Građanima se savjetuje oprez, posebno prilikom boravka na otvorenom ili u saobraćaju u zonama gdje se formiraju jači oblačni sistemi.

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