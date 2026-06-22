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Upozorenje građanima: Strogo je zabranjeno, kazne su visoke

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 10:48

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Упозорење грађанима: Строго је забрањено, казне су високе
Foto: Printscreen/Youtube/Wild Hearts

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Grada Mostara uputila je danas, 22. juna, apel građanima zbog drastično povećane opasnosti od izbijanja požara na području Mostara i Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), uzrokovane izuzetno visokim temperaturama i dugotrajnim sušnim periodom.

Iz ove službe pozivaju na strogo pridržavanje mjera zaštite kako bi se spriječile nesreće velikih razmjera kojima je ovo područje svjedočilo prethodnih dana.

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Naglašeno je kako je strogo zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru, što uključuje paljenje korova, suve trave i drugog biljnog otpada, paljenje vatre u šumama i na poljoprivrednim površinama, korištenje roštilja na mjestima koja nisu predviđena i sigurna za tu namjenu, kao i bacanje opušaka i drugih zapaljivih predmeta.

Iz Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo podsjećaju da su za nepoštovanje Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu HNK-a predviđene visoke novčane kazne. U slučaju izazivanja požara s velikom materijalnom štetom ili ljudskim žrtvama, počinitelji se mogu suočiti i s krivičnom odgovornošću.

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"Vaša odgovornost i savjesno ponašanje ključni su za očuvanje naših šuma, imovine i, najvažnije, ljudskih života. Budimo odgovorni i zaštitimo se zajedno", poručili su iz Grada Mostara.

Građani se pozivaju da, u slučaju uočavanja požara, odmah obavijeste Profesionalnu vatrogasnu jedinicu pozivom na broj 123 ili Operativni centar civilne zaštite Grada Mostara na broj 121.

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Upozorenje

požar

Vatrogasci

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