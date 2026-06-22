Banjalučka pivara predstavila kampanju koja u fokus stavlja obične, autentične ljude

Nakon višemjesečne istrage, utvrđeno je da je Nektar pivo direktno povezano sa sve učestalijim pojavama spontanosti, opuštenosti i uživanja u malim stvarima.

Prema posljednjim zapažanjima, oni koji biraju Nektar pivo pokazuju neobične simptome dobrog raspoloženja, iskrenog druženja i sposobnosti da uživaju u trenutku baš onakvom kakav jeste.

Ne traže posebne povode za nazdravljanje, ne komplikuju jednostavne stvari i znaju da su najbolji trenuci često oni koji se ne planiraju. Zato danas nazdravljamo pravim poznavaocima piva, dobrog društva i života u kojem se najviše cijene autentični trenuci.

Istraga je pokazala da postoje dvije vrste ljudi. Oni koji svaki trenutak pretvaraju u događaj i oni koji od svakog događaja naprave lijep trenutak. Nektar je odlučio da pažnju usmjeri na ove druge – ljude koji su svoji, nenametljivi i potpuno zadovoljni time da uživaju u dobrom pivu, dobrom društvu i dobrim pričama.

Jer pravi poznavaoci znaju da neke od najboljih stvari u životu ne traže reflektore. Dovoljno je da se dogode.

Posebnu težinu cijeloj priči daje činjenica da je Brat Pelin, prepoznatljivo lice domaće scene i dugogodišnji prijatelj brenda, ambasador ove kampanje. Njegova saradnja sa Banjalučkom pivarom i Nektar pivom traje već tri godine, a upravo njegova neposrednost, humor i autentičnost savršeno oslikavaju vrijednosti koje kampanja promoviše.

"Nektar je dobro, narodsko pivo, koje ne mora da glumi da je nešto što nije“, navodi se u konceptu kampanje.

Nakon što su rezultati višemjesečne istrage pokazali da je Nektar pivo povezano sa sve učestalijim pojavama dobrog raspoloženja, spontanosti i uživanja u životu, oglasio se i marketing tim Banjalučke pivare.

"Ukoliko smo krivi što godinama podstičemo ljude da budu svoji, da uživaju u malim stvarima i da pronađu više razloga za nazdravljanje sa dragim ljudima, onda tu krivicu sa zadovoljstvom prihvatamo. Vjerujemo da su najbolji trenuci upravo oni iskreni i neopterećeni, a da je život ljepši kada ga ne komplikujemo više nego što je potrebno. Ponosni smo što je Brat Pelin već treću godinu dio naše priče, jer svojim karakterom, humorom i autentičnošću savršeno predstavlja vrijednosti koje njegujemo i kroz Nektar – uživanje u trenutku, dobro društvo i život sa vedrije strane“, izjavila je Andrea Lizdek, marketing menadžer Banjalučke pivare.

I Brat Pelin, kao ambasador kampanje, kratko je prokomentarisao svoju ulogu:

“Istina je ono sto cenim i implementiram u svakom segmentu mog života i rada na društvenim mrežama. Mrzim fejk stvari i pogrešne motive. Razlog dugogodišnje sa radnje sa Banjalučkom pivarom je upravo taj što mi dozvoljavaju i čak me teraju da ja ostanem - ja.”

Dodao je da mu je drago što već tri godine sarađuje s brendom koji ostaje dosljedan sebi i ljudima kojima se obraća. Jer, kada jednom počnete primjećivati razliku između iskrenosti i poziranja, teško ćete je više ignorisati.

Zato Banjalučka pivara sa svojim Nektar pivom poziva sve građane da se, kad god mogu, priključe svijetloj strani života – strani na kojoj nema potrebe za glumom, pretjerivanjem i dokazivanjem.

Postoje mjesta gdje je sasvim dovoljno biti ono što jesi.

I srećom, jedno od njih je za stolom sa dobrim društvom i hladnim Nektarom.

Napomena: Ukoliko ste se tokom čitanja ovog saopštenja prepoznali u nekom njegovom dijelu, smatramo da je vrijeme za kratku pauzu, dobro društvo i hladno Nektar pivo. Neka najbolji utisci ovog puta nastanu spontano.