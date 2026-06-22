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Kakvi su rezultati prve godine rada Termi Banjaluka

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 08:58

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Какви су резултати прве године рада Терми Бањалука
Foto: ATV

Terme Banjaluka rade nepunih godinu dana, a prvi rezultati koje imamo su dobri i pozitivni, rekao je Zoran Talić direktor Instituta "Dr Miroslav Zotović".

"Zadovoljstvo je korisnika, zadovoljstvo takođe grada i i smo zadovoljni", poručio je Talić.

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Kupili smo 5.000 kvadrata u Šeheru, kaže Talić, i plan je proširivati kapacitete u Banjaluci, piše RTRS.

"Šeher je cjelina koja treba da se dovede do toga da se maksimalno iskoristi. Terme i sam razvoj Šehera ne može iznijeti Institut Dr Miroslav Zotović i to treba da bude državni projekat u saradnji sa državnim vlastima i gradski vlastima", naveo je Talić.

Talić je naveo da je cilj napraviti lokalitet koji će ljudi maksimalno da koriste.

"Imamo dobro osposobljene kadrove i ljekare, poželjan smo poslodavac. Lokacije koje imamo su veoma atraktivne. Imamo centralnu lokaciju u Trapistima, onda pogon u Slatini, a otvorili smo i novu ambulantu u banjalučkom naselju Park. Ogroman je potencijal naših lokacija", kazao je Talić.

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Podsjetimo, Banjaluka je prošle jeseni dobila savremeni zdravstveno-turistički kompleks – Terme Banjaluka, projekat koji bi, kao dio razvoja svega onog što već godinama nudi Institut dr Miroslav Zotović, u godinama pred nama mogao postati jedan od nosilaca razvoja zdravstvenog i banjskog turizma, ne samo Banjaluke, već i Republike Srpske.

Istovremeno, ovo je i primjer kako se prirodni resursi mogu staviti u funkciju razvoja, što bi moglo biti putokaz i za brojne druge potencijale kojima raspolažemo, a koje još nismo iskoristili na pravi način.

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Terme Banjaluka realizovane su u okviru Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju “Dr Miroslav Zotović”, uz podršku institucija Republike Srpske, a posjetiocima nude jedinstven spoj ljekovite termomineralne vode, savremenih medicinskih tretmana, rekreativnih i velnes sadržaja.

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Terme Banjaluka

Banjaluka

Zoran Talić

Turizam

Dr Miroslav Zotović

Zavod Miroslav Zotović

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