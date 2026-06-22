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Spremite se za temperaturni šok: Stiže "vremenska bomba"

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 07:12

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Спремите се за температурни шок: Стиже "временска бомба"
Foto: ATV

Pred nama je izuzetno nestabilna sedmica. Nakon današnjeg nestabilnog vremena, početak sedmice donosi pravu vremensku "bombu" od sredine dana očekuju se vrlo obilni grmljavinski pljuskovi praćeni gradom.

Prema prognozama meteorologa, danas je počela jaka destabilizacija atmosfere, koja će svoj vrhunac dostići u ponedjeljak. Zbog visokog procenta vlage u atmosferi i temperature oko 30 stepeni, pojedini modeli ukazuju na visok indeks nestabilnosti (CAPE index), što znači da je na području istočne BiH, istočne Hrvatske, Srbije i sjeverne Crne Gore moguće jače grmljavinsko nevrijeme.

Od pljuskova do tropskih vrućina

Do četvrtka će se zadržati nestabilno vrijeme uz česte pljuskove, naročito u planinskim predjelima istoka i jugoistoka regiona. Ipak, ove padavine donijeće privremeno osvježenje, pa se dnevne temperature neće previše penjati, već će se kretati u rasponu od 25 do 31 stepen Celzijusa.

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Nakon četvrtka, prema najavama meteorologa, slijedi stabilizacija atmosfere i pravi ljetni "udar".

Vrlo toplo od 27. juna do 3. jula

Drugi dio sedmice i početak jula obilježiće prave ljetne vrućine. Očekuje se niz "tropskih noći", dok će dnevni maksimumi dostizati vrijednosti od 29 do 35, a lokalno i do 37 stepeni Celzijusa.

Prema riječima meteorologa Marka Čubrila, osjetnije osvježenje i grmljavinski pljuskovi nakon ovog toplotnog talasa naziru se tek poslije 3. jula, odnosno 5. jula, kada bi vrućina mogla konačno da popusti.

Savjet građanima

Iako su procjene rezultat obrade numeričkih modela, važno je napomenuti da su lokalne nepogode veoma nepredvidive. Građanima se savjetuje da prate zvanična uopštenja nadležnih hidrometeoroloških zavoda, posebno tokom sutrašnjeg dana kada je rizik od grada i obilnih padavina najizraženiji.

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