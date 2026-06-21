Miloš iz Trna učiteljici izvezao uspomenu za cijeli život

Dok većina učenika na kraju školske godine učiteljima poklanja cvijeće ili sitne znakove pažnje, jedanaestogodišnji Miloš Kecman iz Trna odlučio je da svojoj učiteljici pokloni nešto potpuno posebno - ručno izrađen zmijanjski vez.

Iz Humanitarnog udruženja žena "Duga" poručili su putem društvene mreže "Fejsbuk" da je Miloš, učenik Osnovne škole "Desanka Maksimović" u Trnu još 2024. Godine, zajedno sa sestrom Martinom, pohađao njihovu "Malu školu zmijanjskog veza".

"Tada je imao devet godina i bio je među mlađim polaznicima. Strpljiv i uporan savladao je tehniku izrade zmijanjskog veza. Ove godine završio je peti razred. Na zimskom raspustu došao je na ideju da svojoj učiteljici na kraju školske godine pokloni dar koji će sam izraditi. Uprkos nedostatku vremena zbog školskih i vanškolskih obaveza Miloš nije odustajao od svoje ideje nego je do kraja realizovao ovaj vrlo zahtjevan projekat, vez u ramu", poručili su iz ovog udruženja.

Miloš izvezao uspomenu za cijeli život

Prema njihovim riječima, Miloš je sitnom pokrsticom izvezao imena svih učenika iz razreda, uklopio male ornamente zmijanjskog veza i ime učiteljice Biljane.

"Ovaj predivan gest pokazuje neraskidivu vezu učenika i njihove učiteljice. Izrada i biranje ornamenata zmijanjskog veza uz imena učenika pokazuje da je u poklon uloženo dosta truda, strpljenja, ustrajnosti ali i velikog poštovanja prema tradiciji i svojoj učiteljicu. Sigurni smo da će ovaj poklon zauzeti posebno mjesto u srcu učiteljice i da će ga dugo čuvati kao podsjetnik na ljubav i kreativnost njenih učenika", kazali su oni putem "Fejsbuka".