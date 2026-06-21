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Od 1. jula nova pravila za ulazak u EU: Evo na koje se vozače odnosi

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 13:33

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Granica Granicni prelaz Hrvatska
Foto: Tanjug/AP

Od 1. jula 2026. godine pravila Evropske unije nalažu da laka komercijalna vozila (LCV) i kombiji sa najvećom dopuštenom masom (uključujući prikolicu) između 2,5 i 3,5 tone, koji se bave međunarodnim prevozom ili kabotažom, moraju imati ugrađene pametne tahografe druge generacije (G2V2).

Ovi uređaji moraće da bilježe prelazak granica, mjesta utovara i istovara, kao i aktivnosti vozača.

Sva laka komercijalna vozila i kombiji mase od 2,5 do 3,5 tone koji obavljaju međunarodni prevoz ili kabotažu uz naknadu moraće da budu opremljeni pametnim tahografima druge generacije, prenosi Slobodna Bosna.

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Od ove mjere izuzeta su laka teretna vozila do 3,5 tone koja se uglavnom koriste za prevoz materijala na gradilišta i sa gradilišta, kao i za radove na gradilištu.

Takva vozila neće podlijegati ovom zahtjevu pod uslovom da saobraćaju u radijusu do 100 kilometara.

Izuzeća se i dalje primjenjuju na prevoz ručno izrađene robe.

Dodatna izuzeća odnose se i na vozila koja se koriste za nekomercijalne, kućne aktivnosti, gd‌je vožnja nije primarna d‌jelatnost vozača.

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Tagovi :

Evropska unija

Granični prelaz

pravila

Vozači

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