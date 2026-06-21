Stiže temperaturni rolerkoster: Evo šta nas čeka u julu - spremite se na ove promjene

Pred nama je period izraženih ljetnih vrućina koje će se zadržati sve do početka jula, a meteorolog amater Marko Čubrilo najavio je nestabilnosti koje bi kratkotrajno mogle donijeti predah.

Prema riječima Čubrila, objavljenim na njegovom Fejsbuk profilu, u našem regionu do kraja juna i početkom jula zadržaće se vruće vrijeme. Manje osvježenje i pljuskovi očekuju se početkom naredne sedmice i ponovo oko 28. juna, dok se konkretnije osvježenje najavljuje tek oko 5. jula.

Kakvo vrijeme nas očekuje u narednim danima?

Danas, u drugom dijelu dana, na sjeveru i sjeveroistoku, a zatim i nad ostalim predjelima, očekuje se nestabilno i malo svježije vrijeme, iako će maksimalne temperature lokalno dostizati i 36 stepeni Celzijusovih.

Ponedjeljak donosi nešto svježije, ali vrlo nestabilno vrijeme uz grmljavinske pljuskove i uslove za lokalne nepogode.

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"Indeksi nestabilnosti idu jako visoko i, ukoliko se atmosfera brzo destabilizuje, ponedjeljak će od sredine dana biti vrlo nestabilan. Padavine će biti izrazito lokalne i sporo-pokretne, tako da će samo neki predjeli dobiti jače nevrijeme ili jači pljusak", navodi Čubrilo.

Maksimalne temperature u ponedjeljak kretaće se od 23 do 32 stepena, dok će duž Jadrana ostati toplo.

Temperaturni "rolerkoster"

U utorak će biti nestabilnije na jugoistoku regiona, dok se od srijede uglavnom očekuje suvo i toplo vrijeme, koje će se zadržati barem do narednog vikenda. Temperature će ponovo biti u porastu i kretaće se lokalno do 37 stepeni, dok će najčešće vrijednosti biti između 29 i 34 stepena Celzijusa.

Za sljedeći vikend prognoziran je prodor suvog i malo svježijeg vazduha sa sjevera Evrope, što će uz rijetke pljuskove donijeti prijatnije noći i dnevne maksimume od 26 do 31 stepen. Na moru će se zadržati vrlo toplo vrijeme uz fensku buru.

Na samom početku jula očekuju se jake vrućine, dok bi osvježenje uz pljuskove, prema trenutnim procjenama, moglo uslijediti poslije 4. jula.