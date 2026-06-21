Logo

Stiže temperaturni rolerkoster: Evo šta nas čeka u julu - spremite se na ove promjene

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 09:45

Komentari:

0
Стиже температурни ролеркостер: Ево шта нас чека у јулу - спремите се на ове промјене
Foto: Envato/SKY-Stock

Pred nama je period izraženih ljetnih vrućina koje će se zadržati sve do početka jula, a meteorolog amater Marko Čubrilo najavio je nestabilnosti koje bi kratkotrajno mogle donijeti predah.

Prema riječima Čubrila, objavljenim na njegovom Fejsbuk profilu, u našem regionu do kraja juna i početkom jula zadržaće se vruće vrijeme. Manje osvježenje i pljuskovi očekuju se početkom naredne sedmice i ponovo oko 28. juna, dok se konkretnije osvježenje najavljuje tek oko 5. jula.

Kakvo vrijeme nas očekuje u narednim danima?

Danas, u drugom dijelu dana, na sjeveru i sjeveroistoku, a zatim i nad ostalim predjelima, očekuje se nestabilno i malo svježije vrijeme, iako će maksimalne temperature lokalno dostizati i 36 stepeni Celzijusovih.

Ponedjeljak donosi nešto svježije, ali vrlo nestabilno vrijeme uz grmljavinske pljuskove i uslove za lokalne nepogode.

Полиција Србија

Hronika

U tuči izvukao nož i ubio mladića: Tragedija u Čačku

"Indeksi nestabilnosti idu jako visoko i, ukoliko se atmosfera brzo destabilizuje, ponedjeljak će od sredine dana biti vrlo nestabilan. Padavine će biti izrazito lokalne i sporo-pokretne, tako da će samo neki predjeli dobiti jače nevrijeme ili jači pljusak", navodi Čubrilo.

Maksimalne temperature u ponedjeljak kretaće se od 23 do 32 stepena, dok će duž Jadrana ostati toplo.

Temperaturni "rolerkoster"

U utorak će biti nestabilnije na jugoistoku regiona, dok se od srijede uglavnom očekuje suvo i toplo vrijeme, koje će se zadržati barem do narednog vikenda. Temperature će ponovo biti u porastu i kretaće se lokalno do 37 stepeni, dok će najčešće vrijednosti biti između 29 i 34 stepena Celzijusa.

Za sljedeći vikend prognoziran je prodor suvog i malo svježijeg vazduha sa sjevera Evrope, što će uz rijetke pljuskove donijeti prijatnije noći i dnevne maksimume od 26 do 31 stepen. Na moru će se zadržati vrlo toplo vrijeme uz fensku buru.

Na samom početku jula očekuju se jake vrućine, dok bi osvježenje uz pljuskove, prema trenutnim procjenama, moglo uslijediti poslije 4. jula.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

dugoročna vremenska prognoza

Vremenska prognoza

Vrijeme

vrućina

Marko Čubrilo

Komentari (0)

Pročitajte više

Инстаграм мијења начин објављивања слика: Функција која ће обрадовати многе кориснике

Nauka i tehnologija

Instagram mijenja način objavljivanja slika: Funkcija koja će obradovati mnoge korisnike

3 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Slovenac (53) se samozadovoljavao na balkonu u Zadru: Evo šta je policija pronašla

3 h

0
Полиција Србија

Hronika

U tuči izvukao nož i ubio mladića: Tragedija u Čačku

3 h

0
Бојан Илиевски побједник 19. сезоне ''Звезда Гранда'' држи пехар у руци док даје интервју.

Scena

Bojan Ilievski pobjednik ''Zvezda Granda'': Njegova životna priča mnoge rasplakala

3 h

0

Više iz rubrike

Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.

Društvo

Temperature vrtoglavo rastu: Pred nama je jedan od najtoplijih dana u godini

4 h

0
Двије жене ходају са мајицама на глави по врелом дану.

Društvo

Danas počinje ljeto: Pred nama je najduži dan u godini

5 h

0
Славимо Светог Теодора Стратилата: Ово данас не би требало да започињете

Društvo

Slavimo Svetog Teodora Stratilata: Ovo danas ne bi trebalo da započinjete

5 h

0
Пшеница, жетва у Семверији

Društvo

Deset dana pred žetvu: Poljoprivrednike brine cijena pšenice

17 h

0

  • Najnovije

13

14

Objavljena mapa: Pogledajte gd‌je u Srpskoj danas "gore nebo i zemlja"

13

13

Zašto muškarci više cijene žene koje "izdaju" očekivanja, a ne sebe?

13

01

Supruga Darka Lazića otkrila kako se pjevač osjeća nakon porodične tragedije: ''Nije više ista osoba''

12

50

Cvijanović sa Hercogom: Opredijeljeni za dalji razvoj odnosa Izraela i Srpske

12

47

Minić: "Koridor 92" operacija za život i opstanak

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima