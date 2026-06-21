Slavimo Svetog Teodora Stratilata: Ovo danas ne bi trebalo da započinjete

Srpska pravoslavna crkva danas obilježava praznik Svetog Teodora Stratilata, rimskog vojvode koji je stradao zbog vjere, a u narodu se smatra zaštitnikom vojnika i simbolom hrabrosti i mučeništva.

Sveti velikomučenik Teodor Stratilat, rimski vojvoda i upravitelj grada Iraklije, u hrišćanskoj tradiciji se poštuje kao jedan od svetitelja koji su svoj život i položaj stavili u službu vjere u Hrista. Rođen kao čovjek velikog ugleda i bogatstva, u jednom trenutku svog života odlučuje da se odrekne svjetovnih počasti i prihvati hrišćanstvo, iako je znao da ga takva odluka vodi ka stradanju.

U svom rodnom gradu on ruši mnogobožačke idole, čime izaziva gnijev rimskog cara Likinija, koji naređuje njegovo hapšenje i izlaganje teškim mukama. Sveti Teodor biva šiban, razapet na krst, gađan strijelama i na kraju pogubljen, ne odričući se vjere ni u jednom trenutku. Predanje svjedoči da je tokom cijelog stradanja neprestano izgovarao riječi: "Slava Tebi, Bože moj, slava Ti!"

Svijet Vens stigao u Švajcarsku na pregovore sa Iranom

U hrišćanskom predanju pominje se i čudo sa njegovom ikonom u mjestu Karsata, blizu Damaska, gdje je nakon ispaljene strijele u lik svetitelja iz freske potekla krv, a potom, prema zapisima Svetog Anastasija Sinajskog, cijela grupa onih koji su to učinili ubrzo je stradala u istoj crkvi.

Sveti Teodor je postradao 319. godine, ne dočekavši proglašenje hrišćanstva za zvaničnu religiju Rimskog carstva. Njegove mošti kasnije su prenesene iz Evhaite u Carigrad i položene u crkvi Vlaherni.

Vladika Nikolaj Velimirović u "Ohridskom prologu" zapisuje da postoji mučeništvo "dragocenije od dragocenog", ističući da njegova vrijednost zavisi od veličine žrtve koju čovjek podnese Hrista radi.

Molitva

"Mudrim vojevanjem za istinu, bio si dobri vojvoda nebeskog Cara, sveti mučeniče Teodore. Oružjem vjere naoružao si se mudro i pobijedio vojske demona, i pokazao si se kao pobjedonosni stradalac: Zato te sa vjerom uvijek proslavljamo."

Vjerovanja i običaji

U narodnom predanju Sveti Teodor Stratilat se smatra zaštitnikom vojnika, kao čovjek koji je i sam bio vojnik i stradao ne odričući se vjere. Vjeruje se da oni koji mu se iskreno mole mogu dobiti njegovu zaštitu u borbi, nevolji i opasnosti.

Na dan njegovog praznika vjernici mu se obraćaju molitvom, a u narodu je prisutno vjerovanje da se na ovaj dan ne započinju teški i rizični poslovi, već se traži mir, zaštita i snaga za iskušenja koja dolaze, prenosi Kurir.