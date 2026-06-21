Dnevni horoskop za 21. jun: Kome stižu romantični trenuci?

Pred vama je dnevni horoskop koji otkriva šta zvijezde predviđaju za vaš znak.

Saznajte kakva vas dešavanja očekuju na polju emocija, karijere i zdravlja.

Ovan

Vaše ideje i emotivna interesovanja konačno nailaze na pozitivan odgovor, a partner se trudi da vas dodatno ohrabri. Na poslovnom planu se nalazite u dobroj poziciji, pa je važno da mudro ocijenite trenutak za akciju i nadmudrite rivale. Osjećate se aktivno i u sjajnoj ste psiho-fizičkoj formi.

Bik

Pred vama je prilika da osvojite nečiju naklonost, zato otvoreno objasnite voljenoj osobi da vas vezuju iste emotivne potrebe. Na poslu djelujete veoma pozitivno na okolinu, što je odlična osnova za napredak, a važno je samo da reagujete u pravom trenutku. Sjajno se osjećate, pokažite to svima.

Blizanci

Nema potrebe da prema voljenoj osobi budete suviše strogi ili hiroviti; pokažite više nježnosti i razumijevanja. Na poslovnom planu ključno je da se pravilno razumijete sa saradnicima i jasno definišete pravila zajedničke saradnje. Zdravlje ćete sačuvati ako izbjegavate nezdravu ishranu, alkohol i cigarete.

Rak

Budite diskretni jer bi neko mogao da razotkrije vaše tajne namjere, posebno zato što partner budnim okom prati svaki vaš korak. S druge strane, na poslu djelujete veoma uvjerljivo i borite se za bolju poziciju. Zdravlje ćete poboljšati unosom više vitamina i tečnosti.

Lav

Ne opterećujte se temama koje vas nepotrebno udaljavaju od drage osobe, jer vam je sada prijeko potrebna emotivna podrška. Na poslu se možda nećete osjećati najbolje ukoliko trpite zbog nečije samovolje. Savjet za danas je da budete umjereni i izbjegavate nepotrebne izazove.

Djevica

Emotivna situacija se mijenja, ali nemojte se uljuljkivati lažnom nadom – budite promišljeni prije nego što bilo šta izgovorite. Na poslu nemojte preuveličavati svoje sposobnosti, jer često sitni detalji odlučuju o konačnom uspjehu. Veče posvetite relaksaciji uz omiljeni hobi.

Vaga

Želje koje imate nisu nedostižne, ali pred voljenom osobom zahtijevaju dodatno strpljenje i upornost. Probirljivost na poslu je vaša vrlina, pa ne dozvolite da drugi mijenjaju vaše kriterijume. Potrebno je da malo usporite svoj ubrzani ritam i konačno se opustite.

Škorpija

U ljubavnom dijalogu postavite jasna pravila i ne dozvolite partneru pretjeranu dozu samovolje. Ukoliko se osjećate psihološki osjetljivo, prepustite saradnicima složenije zadatke koji iziskuju veći mentalni napor. Svakako, oslonite se na svoj um.

Strijelac

Nema potrebe da prikrivate namjere pred bliskom osobom, slobodno nazovite stvari pravim imenom. Ne dozvolite da drugi umanje vrijednost vašeg uspjeha i dokažite svoje intelektualne i praktične sposobnosti. Prijaće vam šetnja ili boravak u prirodi.

Jarac

Imate utisak da voljena osoba ne razumije vaše namjere, pa djelujete kao dvije "priče za sebe". Opterećeni ste brojnim obavezama, ali okolina očekuje da budete efikasni u rješavanju zajedničkih pitanja. Razgovor sa dragim osobama imaće pozitivan uticaj na vaše psihičko stanje.

Vodolija

Predosjećate da neko intenzivno misli na vas, a primjećujete i skrivene emotivne signale. Ne brinite zbog tuđih komentara na poslu, jer svako ima drugačije ideje – samo na vrijeme ispunite svoje obaveze. Povećajte pažnju kada je riječ o pravilnijoj ishrani.

Ribe

Ne gajite velike iluzije jer se lako zanosite, podršku potražite kod provjerenih prijatelja. Na poslu je važno da ne pričate previše pred ljudima koji bi vaše riječi mogli iskoristiti u svoju korist. Poboljšajte svoju kondiciju, prenosi Astroluk.