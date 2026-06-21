Ruske snage PVO oborile skoro 240 dronova za noć

Autor:ATV redakcija
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Ruski sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili tokom protekle noći 239 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Konkretno, bespilotne letjelice su oborene iznad Astrahanske, Belgorodske, Brjanske, Kurske, Orlovske i Rostovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Republike Krim, Republike Adigeje, kao i iznad voda Azovskog i Crnog mora, precizira se u saopštenju.
U napadu na Kerčko poluostvrvo poginulo je četvoro ljudi, saopštio je guverner Kerima Sergej Aksjonov.
"Usljed napada neprijateljskog drona, nažalost, ima civilnih žrtava. Četiri osobe su poginule, a 28 je povrijeđeno", napisao je on na Telegramu.
Na licu mjesta rade nadležne službe, dodao je.
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Prema podacima operativnog štaba Krasnodarskog kraja, jedan od dronova pogodio je trajekt "Panagija" na prelazu preko Kerčkog moreuza u Temrjučkom okrugu. Takođe je izbio požar na naftnom terminalu u naselju Čuška. U dvije opštine ostaci oborenih letjelica pali su na teritoriju privatnih domaćinstava.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima, prenosi RT Balkan.
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