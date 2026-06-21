Poznat identitet mladića koji se utopio u jezeru Blatnjak

Mladić B.M. (27) iz Prijedora tragično je nastradao u jezeru Blatnjak, u mjestu Busnovi kod Prijedora, potvrđeno je za portal ATV-a u Policijskoj upravi Prijedor.

Slučaj je policiji prijavljen juče u 15:10 časova, nakon čega su na lice mjesta odmah upućene sve nadležne službe.

Nakon potrage, beživotno tijelo mladića pronađeno je oko 17:15 časova.

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Policijski službenici izvršili su uviđaj, a prema dosadašnjim informacijama, uzrok smrti je utapanje.

U ovom slučaju, kako nam je potvrđeno, nema elemenata krivičnog djela.