Tramp: Neće biti naplate prolaza kroz moreuz

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp izjavio je da neće biti naplate prolaza kroz Ormuski moreuz tokom niti nakon dvomjesečnog primirja sa Iranom, dogovorenim memorandumom o razumjevanju.

"Neće biti nikakvih putarina u Ormuskom moreuzu tokom 60 dana trajanja prekida vatre, niti će ih biti nakon isteka tog perioda", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Truth Social".

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On je naveo da postoji mogućnost da Sjedinjene Države uvedu naplatu prolaza, ukoliko sporazum ne bude zaključen, kao "naknadu za usluge koje je Amerika pružala kao čuvar i zaštitnik zemalja Bliskog istoka".

(SRNA)