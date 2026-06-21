Vens stigao u Švajcarsku na pregovore sa Iranom

Autor:ATV redakcija
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Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens stigao je jutros u Švajcarsku na razgovore sa Iranom, saopštio je njegov portparol.
Vens i njegova supruga sletjeli su u 5.59 ujutru po lokalnom vremenu u vazduhoplovnu bazu Emen, blizu Lucerna, prenosi švajcarski javni servis RTS.
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On je u subotu poletio iz Vašingtona u Švajcarsku, objavio je njegov portparol, uoči razgovora sa Iranom koji bi trebalo danas da počnu.
Potpredsjednik SAD će se pridružiti specijanom izaslaniku Stivu Vitkofu i zetu predsjednika SAD Donalda Trampa, Džaredu Kušneru, koji su već u Švajcarskoj.
Prema informacijama švajcarskog javnog servisa, tehničke delegacije SAD i Irana, kao i katarskog i pakistanskog posrednika, prisutne su od petka i razgovaraju o pripremama za dolazak šefova američke i iranske delegacije.
Vens je juče izjavio da su prioriteti američke delegacije u predstojećim pregovorima sa Iranom u Švajcarskoj, koji bi mogli da potraju i nekoliko dana, uspostavljanje okvira razgovora, postizanje napretka u vezi sa iranskim nuklearnim programom i pokušaj dogovora o prekidu vatre u Libanu.
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On je, uoči odlaska u Švajcarsku, naveo da će na najvišem političkom nivou biti uključeno rukovodstvo, dok će tehnički timovi nastaviti rad na terenu.
Potpredsjednik SAD je rekao da će u Švajcarskoj boraviti dan ili dva, uz očekivanje da će tokom razgovora biti ostvaren napredak po pitanju upravljanja iranskim nuklearnim materijalima.
On je ocijenio da je jedan od ključnih prioriteta i postizanje primirja u Libanu, koji je, kako je naveo, ponovo izložen raketnim napadima iz pravca Izraela, dodajući da je "situacija takva da ćemo jednostavno morati njome kontinuirano da se bavimo".
- To su dvije glavne stvari na koje ćemo se fokusirati. Siguran sam da će i Iranci imati pitanja o kojima žele da razgovaraju - rekao je Vens.
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Iranska delegacija već je stigla u Cirih u Švajcarskoj, uoči planiranih pregovora sa SAD, prenijeli su iranski državni mediji. Delegaciju predvodi glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf.
(Tanjug)
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