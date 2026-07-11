Naglo skočile cijene kafe i kakaoa

Cijene kafa i kakaoa na berzama su naglo skočile jer su se investitori zabrinuli da bi klimatski poremećaji izazvani El Ninjom mogli da ugroze prinose ove dvije globalno tražene biljke širom Brazila i Zapadne Afrike.

Fjučersi kafe skočili su u ponedeljak i do 18,5 odsto, dostigavši 3,57 dolara po funti ( 0,4536 kilograma) što je najveći dnevni porast cijene za ovu robu od 2000. godine, prenosi portal Forbes.kom.

Ta "istorijska sesija" gurnula je fjučerse kafe u domen meme-akcija, hartija od vrijednosti koje postaju viralne i eksplozivno rastu zbog diskusija na društvenim mrežama, a ne zbog stvarnih poslovnih rezultata, saopštila je finansijska grupa StoneX.

U saopštenju StoneX se navodi da je agresivna kupovina institucionalnih investitora i fondova koji trguju na osnovu računara nadvladala prodaju na veliko iz zemalja proizvođača kafe.

"Zabrinutost zbog vremenskih prilika porasla je jer trgovci očekuju moguće poremećaje žetve zbog El Ninja, a zalihe premijum arabike su veoma male", navodi StoneX.

Međutim, analitičari kažu da nema stvarnih klimatskih problema koji pogađaju usjeve u Brazilu i da je kvalitet i dalje primarna briga proizvođača.

Brazil je najveći svjetski proizvođač i izvoznik arabika kafe, dok Vijetnam dominira u proizvodnji robuste. Oko 60 odsto ukupnih količina kakaoa proizvede se u Obali Slonovače, 32 odsto i u Gani oko 28 procenata, prenosi B92