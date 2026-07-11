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Grčki ljekari se oglasili o stanju Srbina povrijeđenog na letu Rajanera

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 15:42

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Авион компаније Рајанер лети под ведрим плавим небом, приказујући авијацију и путовања.
Foto: Wayne Jackson/Pexels

Srpski državljanin (61), koji je povrijeđen na letu iz Soluna kada su se dijelovi motora otkinuli i razbili prozor aviona zadobio je povrede vrata i ramena, javljaju grčki mediji.

Predsjednik Panhelenske federacije zaposlenih u javnim bolnicama Mihalis Janakos izjavio je da se povrijeđeni Srbin takođe liječi i od opekotina nastalih od trenja vazduha, kao i da je u stanju šoka, ali potpuno svjestan.

Povrijeđeni je prevezen u bolnicu radi medicinske pomoći, dok su ostali putnici zdravstveno dobro, uprkos snažnom šoku koji su preživjeli.

Avio-kompanija Rajaner na čijem je avionu došlo do incidenta saopštio je da je odmah po sletanju avion premješten na posebnu platformu aerodroma, gdje je obavljena istraga kako bi se utvrdilo šta je izazvalo incident.

- Tokom leta došlo je do odvajanja jednog prozora u putničkoj kabini. Avion je bezbjedno sletio, a putnici su vraćeni u terminal. Jedan putnik je zatražio i dobio medicinsku pomoć. Kako bi se kašnjenje svelo na minimum, obezbijeđen je drugi avion koji je putnike prevezao do Memingena - saopštila je kompanija Rajaner, prenosi Srna

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Grčka

Srbija

letovi

Rajaner

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