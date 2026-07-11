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Kina izdala najviši nivo upozorenja zbog tajfuna, otkazani letovi

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ATV redakcija
11.07.2026 15:19

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Превод на српски (ијекавица):Возачи покушавају да прођу кроз поплављену раскрсницу у Пекингу, у петак, 10. јула 2026. године
Foto: Tanjug/AP Photo/Ng Han Guan

Kineske vlasti izdale su najviši nivo upozorenja zbog kišnih oluja usljed približavanja tajfuna "Bavi". Kompanija "Er Srbija" saopštila je da je primorana da odloži letove iz Beograda do Šangaja i Guangdžoju.

Iz kompanije "Er Srbija" su naveli da će let iz Beograda za Šangaj, koji je danas bio na redu letenja, poletjeti sutra, 12. jula, u 6 časova po našem vremenu.

Dok je let iz Šangaja za Beograd pomjeren za 13. jul u 00.55 po lokalnom vremenu Narodne Republike Kine.

Do izmjene letova će posljedično doći i između Beograda i Guangdžoua na letovima koji su planirani za sutra.

Kako se navodi u saopštenju, let iz Beograda za Guangdžoju pomjeren je za 13. jul u 9.30 po našem vremenu, dok je let iz Guangdžoua za Beograd pomjeren za 14. jul u 04.50 po lokalnom vremenu.

"Nadležne službe srpske nacionalne avio-kompanije preduzimaju sve što je u njihovoj moći da se očuva redovnost saobraćaja", istakli su u saopštenju.

Kina izdala najviši nivo upozorenja

Ranije je Kina izdala najviši nivo upozorenja zbog kišnih oluja usljed približavanja tajfuna "Bavi", koji je pogodio sjeveroistočni dio kineskog regiona Tajvana, gde su obustavljeni radovi i nastava u većini oblasti.

Kineska nacionalna opservatorija izdala je crveno upozorenje na kišne oluje, najviši nivo u četvorostepenom sistemu, upozoravajući da bi obilne, pa čak i ekstremne padavine, mogle da pogode više regiona zemlje, prenijela je Sinhua.

Očekuje se da će tajfun "Bavi" stići do obale istočne Kine u ranim jutarnjim satima 12. jula.

U naredna 24 sata obilne padavine prognozirane su za Džeđang, severni Fuđijan, sjeveroistočni Đijangsi, južni Anhui, kao i pojedine dijelove Pekinga i Hebeja.

Prema prognozama, akumulirana količina padavina mogla bi da dostigne od 250 do 500 milimetara u dijelovima istočnog i južnog Džeđanga i severnog Fuđijana, dok se na pojedinim područjima centralnog i severnog kineskog regiona Tajvana očekuje između 250 i 800 milimetara kiše.

Vlasti su upozorile građane da izbjegavaju obale zbog visokih talasa, a očekuje se da će padavine na ostrvu početi postepeno da slabe 12. jula, prenosi RTS

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Kina poplave

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