Kina izdala najviši nivo upozorenja zbog tajfuna, otkazani letovi

Autor:ATV redakcija
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Kineske vlasti izdale su najviši nivo upozorenja zbog kišnih oluja usljed približavanja tajfuna "Bavi". Kompanija "Er Srbija" saopštila je da je primorana da odloži letove iz Beograda do Šangaja i Guangdžoju.
Iz kompanije "Er Srbija" su naveli da će let iz Beograda za Šangaj, koji je danas bio na redu letenja, poletjeti sutra, 12. jula, u 6 časova po našem vremenu.
Dok je let iz Šangaja za Beograd pomjeren za 13. jul u 00.55 po lokalnom vremenu Narodne Republike Kine.
Do izmjene letova će posljedično doći i između Beograda i Guangdžoua na letovima koji su planirani za sutra.
Kako se navodi u saopštenju, let iz Beograda za Guangdžoju pomjeren je za 13. jul u 9.30 po našem vremenu, dok je let iz Guangdžoua za Beograd pomjeren za 14. jul u 04.50 po lokalnom vremenu.
"Nadležne službe srpske nacionalne avio-kompanije preduzimaju sve što je u njihovoj moći da se očuva redovnost saobraćaja", istakli su u saopštenju.
Ranije je Kina izdala najviši nivo upozorenja zbog kišnih oluja usljed približavanja tajfuna "Bavi", koji je pogodio sjeveroistočni dio kineskog regiona Tajvana, gde su obustavljeni radovi i nastava u većini oblasti.
Kineska nacionalna opservatorija izdala je crveno upozorenje na kišne oluje, najviši nivo u četvorostepenom sistemu, upozoravajući da bi obilne, pa čak i ekstremne padavine, mogle da pogode više regiona zemlje, prenijela je Sinhua.
Očekuje se da će tajfun "Bavi" stići do obale istočne Kine u ranim jutarnjim satima 12. jula.
U naredna 24 sata obilne padavine prognozirane su za Džeđang, severni Fuđijan, sjeveroistočni Đijangsi, južni Anhui, kao i pojedine dijelove Pekinga i Hebeja.
Prema prognozama, akumulirana količina padavina mogla bi da dostigne od 250 do 500 milimetara u dijelovima istočnog i južnog Džeđanga i severnog Fuđijana, dok se na pojedinim područjima centralnog i severnog kineskog regiona Tajvana očekuje između 250 i 800 milimetara kiše.
Vlasti su upozorile građane da izbjegavaju obale zbog visokih talasa, a očekuje se da će padavine na ostrvu početi postepeno da slabe 12. jula, prenosi RTS
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