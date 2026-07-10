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Horor snimci nakon poplava u Kini: Zmije plivaju po ulicama

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ATV redakcija
10.07.2026 16:51

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900 и више змија плива у поплавама које су погодиле Кину
Foto: X/The Observer Lens/printscreen

Oko 900 zmija, među kojima i otrovne vrste, pojavile su se u kineskom gradu nakon što su obilne kiše i poplave pogodile Hengdžou na jugu Kine, javili su danas kineski državni mediji.

U poplavama koje je izazvao tajfun Majsak do sada je poginulo 39 osoba, a među žrtvama je i žena koju je, prema sumnjama, ujela kobra koja je pobjegla sa jedne od poplavljenih farmi gmizavaca u tom području, piše CNN.

Nekoliko drugih osoba takođe je prijavilo ujede zmija.

Stanovnici su na društvenim mrežama objavili noćne snimke zmija koje plivaju ulicama poplavljenog grada, sa glavama iznad vode.

Lokalne vlasti su nakon početnog umanjivanja rizika počele da izdaju upozorenja stanovnicima, angažuju timove za hvatanje zmija, povećavaju zalihe protivotrova i pripremaju bolnice za moguće nove slučajeve ujeda.

Osim zmija, poplave su dovele i do bjekstva drugih životinja.

Iz jednog zoološkog vrta u regionu pobjegli su, između ostalog, zebre, grbavi vo, minijaturni konji, magarci, nojevi, emui i rakuni.

Privatni zoološki vrt u Guigangu upozorio je građane da pojedine odbjegle životinje mogu da budu agresivne kada su uplašene.

Vlasnik vrta Jin Fejfej rekao je da je osoblje tokom poplava pokušalo da zaštiti kaveze predatora, ali da su se tri lava udavila.

Prema lokalnim medijima, poplava je odnijela i više od 16.000 svinja, a spasilačke ekipe koristile su tešku mehanizaciju za njihovo izvlačenje iz vode.

Hengdžou, koji se nalazi u regionu Guangsi, poznat je kao kineska "prestonica jasmina", ali je posljednjih decenija postao i jedno od središta uzgoja zmija.

U regionu Guangsi zabeleženo je više od 100 vrsta zmija, a prema ranijim podacima, do 2020. godine tamo je bilo gotovo 20 miliona uzgajanih zmija na više od 14.000 farmi.

Danas se zmije uglavnom uzgajaju za potrebe farmaceutske i biomedicinske industrije.

Timovi za hvatanje zmija u Hengdžouu naveli su da su za dva dana uhvatili između 2.000 i 3.000 zmija, uglavnom neotrovnih zmija.

Vlasti upozoravaju stanovnike da izbegavaju noćne aktivnosti na otvorenom, visoku travu i područja u blizini vode, gde se zmije uglavnom skrivaju nakon poplava.

(B92)

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Kina poplave

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Kina

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