Predsjedništvo BiH jednoglasno je usvojilo Budžet institucija BiH za 2026. godinu prema prijedlogu Ministarstva finansija i trezora.

Kako je naveo ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić, najveće povećanje budžeta usmjereno je na rast plata i naknada zaposlenih u zajedničkim institucijama

"Najveće povećanje budžeta usmjereno je na rast plata i naknada zaposlenih u zajedničkim institucijama, čime je unaprijeđen materijalni položaj radnika.

Istovremeno, budžet obezbjeđuje sredstva za realizaciju ključnih razvojnih projekata:

Rekonstrukciju prekograničnih mostova

Funkcionisanje i razvoj graničnih prelaza

Digitalizaciju carinskog sistema kroz uvođenje NCTS-a

Po prvi put budžetska sredstva za vakcinaciju stoke", naveo je Amidžić.

Kako je naveo ministar, ovim budžetom unapređuje se položaj zaposlenih, jačaju institucionalni kapaciteti i stvaraju uslovi za realizaciju razvojnih projekata od strateškog značaja.