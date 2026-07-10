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Amidžić: Najveće povećanje budžeta usmjereno je na rast plata i naknada

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 17:25

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Срђан Амиџић
Foto: ATV

Predsjedništvo BiH jednoglasno je usvojilo Budžet institucija BiH za 2026. godinu prema prijedlogu Ministarstva finansija i trezora.

Kako je naveo ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić, najveće povećanje budžeta usmjereno je na rast plata i naknada zaposlenih u zajedničkim institucijama

"Najveće povećanje budžeta usmjereno je na rast plata i naknada zaposlenih u zajedničkim institucijama, čime je unaprijeđen materijalni položaj radnika.

Istovremeno, budžet obezbjeđuje sredstva za realizaciju ključnih razvojnih projekata:

  • Rekonstrukciju prekograničnih mostova
  • Funkcionisanje i razvoj graničnih prelaza
  • Digitalizaciju carinskog sistema kroz uvođenje NCTS-a
  • Po prvi put budžetska sredstva za vakcinaciju stoke", naveo je Amidžić.

Kako je naveo ministar, ovim budžetom unapređuje se položaj zaposlenih, jačaju institucionalni kapaciteti i stvaraju uslovi za realizaciju razvojnih projekata od strateškog značaja.

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Srđan Amidžić

Predsjedništvo BiH

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