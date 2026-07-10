Autor:ATV redakcija
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Predsjedništvo BiH jednoglasno je usvojilo Budžet institucija BiH za 2026. godinu prema prijedlogu Ministarstva finansija i trezora.
Kako je naveo ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić, najveće povećanje budžeta usmjereno je na rast plata i naknada zaposlenih u zajedničkim institucijama
"Najveće povećanje budžeta usmjereno je na rast plata i naknada zaposlenih u zajedničkim institucijama, čime je unaprijeđen materijalni položaj radnika.
Istovremeno, budžet obezbjeđuje sredstva za realizaciju ključnih razvojnih projekata:
Kako je naveo ministar, ovim budžetom unapređuje se položaj zaposlenih, jačaju institucionalni kapaciteti i stvaraju uslovi za realizaciju razvojnih projekata od strateškog značaja.
Predsjedništvo BiH jednoglasno je usvojilo Budžet institucija BiH za 2026. godinu prema prijedlogu Ministarstva finansija i trezora.— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) July 10, 2026
👉 Najveće povećanje budžeta usmjereno je na rast plata i naknada zaposlenih u zajedničkim institucijama, čime je unaprijeđen materijalni položaj…
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