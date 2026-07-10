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Predsjedništvo BiH usvojilo budžet za 2026. godinu

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 16:03

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Предсједништво БиХ
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici usvojilo Prijedlog budžeta institucija BiH za 2026. godinu.

Prijedlog budžeta za 2026. godinu je usvojen jednoglasno.

Predsjedništvo BiH je usvojilo prijedlog koji je prije nekoliko dana usvojen na sjednici Savjetu ministara, a koji je identičan prijašnjem dokumentu koji je Predsjedništvo odbilo usvojiti u maju.

Tada je Denis Bećirović bio presudni glas, a bio je suzdržan. Željko Komšić je bio protiv, dok je Željka Cvijanović bila za.

Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi KM predviđa i povećanje budžeta brojnim institucijama.

Nakon usvajanja u Predsjedništvu BiH, na potezu su sada oba doma Parlamentarne skupštine. Prvo bi ovaj prijedlog trebao usvojiti Predstavnički dom, a zatim i Dom naroda PS BiH.

(Kliks)

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Predsjedništvo BiH

Željka Cvijanović

Denis Bećirović

Željko Komšić

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