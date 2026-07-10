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Udala se nakon 10 dana veze, spojila ih vjera! Prošlo 2 mjeseca, sad se javno obratila mužu

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ATV redakcija
10.07.2026 16:37

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Удала се након 10 дана везе, спојила их вјера! Прошло 2 мјесеца, сад се јавно обратила мужу

Pjevačica Sara Reljić oglasila se sa ljetovanja i podjelila sa pratiocima romantične trenutke uživanja sa svojim novopečenim suprugom.

Na prvoj Instagram priči, Sara pozira nasmijana dok je izabranik nežno mazi po kosi.

-Kako on mene mazi i pazi - poručila je Reljićeva.

Par je uživao na bazenu luksuznog hotela, a već na sljedećoj objavi Sara je iz profila usnimila svog zgodnog supruga sa naočarima za sunce i pokazala kako ona njega češka po grudima.

-Vraćam istom mjerom - napisala je pjevačica uz nasmijani emodži.

Ove tople i emotivne objave jasno pokazuju da Sara i njen suprug maksimalno uživaju u svakom zajedničkom trenutku.

Podsjetimo, Pjevačica Sara Reljić udala se nedavno za svog izabranika Luku, a javnost je za to saznala tek kada su se pojavili snimci sa vjenčanja na društvenim mrežama.

Sara Reljic

Scena

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Zanimljivo je da je Sara ne tako davno ušla u vezu sa Lukom, brzo se dogodila vjeridba, a odmah potom i vjenčanje.

Upoznali se preko internet grupe

Sara je jednom prilikom otkrila kako je ušla u vezu sa Lukom.

- Preko jedne grupe na internetu bukvalno. Nisam ja ni vidjela kako on izgleda, ni on kako ja izgledam, nego smo krenuli nešto vezano za neku temu i na kraju kao: "Ako ti je lakše, ajmo da se čujemo". "Ajde". I ono čuli se i eto. I onda je bilo: "Ajmo se vidimo". "Ajde". I eto. To je bilo upoznavanje preko interneta - rekla je ona i dodala:

- Da, ali ne na način kao Tinder i to, nego totalno deseta stvar, znači koja je bukvalno nemoguća. Preko neke grupe, ono neka totalno deseta grupa kao Bible study i to je to. I vidjeli se preko video poziva.

Сара Рељић
Sara Reljić

Pričamo o nečemu totalno desetom. I eto, to je to. Bukvalno smo pričali tri dana, a on je rekao: "Kupio sam kartu za Beograd". Rekoh:

"Hajde, super". Prvo smo se mi gledali neko vrijeme, pa je onda krenula veza. Nije bilo odmah. Pričali smo isto i dalje. Jednostavno, mi smo kao ista osoba. Ne znam, ništa nije bilo usiljeno, sve toliko normalno i prirodno, da je nevjerovatno - rekla je Reljićeva, pa istakla da je upravo vjera ta koja ih je povezala.

- Jaka vjera u Boga. Nas dvoje je spojila vjera i održala vjera, kroz sve. I jednostavno, to je čovjek mog života sa kojim ja mogu da živim život onako kako Bog kaže. To ne bih sad da zvučim kao da znam kakva je njegova volja za moj život, ali generalno, moj partner je trenutno neko ko mene čini najboljom verzijom mene i nadam se da i ja činim njega najboljom verzijom njega. Jednostavno nula posto anksioznosti i sto posto sigurnosti - objasnila je Sara Reljić.

(telegraf)

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