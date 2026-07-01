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Majka britanske influenserke kojoj prijeti smrtna kazna: Ne dozvolite da je ubiju

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ATV redakcija
01.07.2026 07:08

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: cottonbro studio/Pexels

Majka britanske influenserke optužene za ubistvo u Dubaiju progovorila je dok se njena ćerka suočava sa smrtnom kaznom ako bude osuđena. Bruk Džordž (23) optužena je za ubistvo britanskog državljanina Vilijama Tribija, koga je upoznala na Fejsbuku, ali grupa za ljudska prava „Zatvoreni u Dubaiju“ tvrdi da je djelovala u samoodbrani nakon što je njihova veza postala nasilna.

Džordž je uhapšena na Međunarodnom aerodromu u Dubaiju dok je pokušavala da se vrati u Britaniju, izvještava Unilad . Mlada Britanka se trenutno nalazi u zatvoru Bur Dubai i suočava se sa smrću streljanjem ako bude osuđena. Njena majka, Tes Džordž, uputila je dramatičan apel vlastima Dubaija. „Ne dozvolite da moja djevojčica završi pred streljačkim vodom“, rekla je.

U razgovoru za list „The Sun“, majka je rekla da je njena ćerka provela veći dio nedjelje u prepunoj policijskoj ćeliji sa još deset žena i da joj još uvijek nije dozvoljeno da razgovara sa advokatom. „Ona ne govori arapski, ne zna šta joj je rečeno niti šta je potpisala. Nema pojma“, rekla je majka.

„Neće joj ništa reći, neće razgovarati sa njom niti je pitati o bilo kakvim bezbjednosnim problemima. Kao što možete da zamislite, ona je prestravljena. Ranjiva je. Ne zna šta da radi“, dodala je. Porodica tvrdi da ih je Bruk kontaktirala u panici prije hapšenja 23. juna, rekavši da ju je muškarac napao.

U saopštenju koje je objavila organizacija „Zatvoreni u Dubaiju“, njena majka Tes se prisetila njihovog razgovora neposredno nakon ubistva. „Kada sam razgovarala sa Bruk odmah nakon incidenta, bila je apsolutno prestravljena. Nikada u životu nisam vidjela svoju ćerku tako uplašenu“, rekla je. „Nekontrolisano je plakala. Mogla sam da vidim da joj je jedno oko veoma otečeno i da počinje da se zatvara“, dodala je.

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Majka je dodala da je dan ranije primjetila da njena ćerka „nije bila svoja“. Tvrdi da je „duboko zabrinuta“ za njeno blagostanje i da je Bruk „očajnički pokušavala da se vrati kući“ kako bi pobjegla od čovjeka koji ju je, kako kaže, „izložio nasilnom napadu“ zbog kojeg je ostala „u iskrenom strahu za svoju bezbjednost“.

Prema Krivičnom zakoniku Ujedinjenih Arapskih Emirata, ubistvo se kažnjava doživotnim zatvorom. Međutim, član 384/2 istog zakona navodi da se smrtna kazna izriče ako je ubistvo počinjeno sa predumišljajem i namjerom.

Prema riječima bliskih prijatelja Bruk Džordž, ona je upoznala dvadesetšestogodišnjaka u maju preko Fejsbuka. Nakon što je prvi put otputovala da ga poseti u Dubaiju, Tribi je bio „veoma ljubazan“ prema njoj i organizovao joj profesionalno fotografisanje na plaži.

Međutim, situacija se navodno promijenila kada se ona vratila u njegov dom u Emiratima u junu. Optužila ga je da joj je kupio kartu u jednom pravcu, uzeo joj pasoš i napao je kada je tražila da joj vrati pasoš kako bi se mogla vratiti u Veliku Britaniju.

Organizacija „Zatvoreni u Dubaiju“ istakla je sve veći broj izveštaja o ženama koje su namamljene u Dubai obećanjima luksuznog života, samo da bi kasnije prijavile seksualnu eksploataciju, prisilu i nasilje.

(indeks)

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Bruk Džordž

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