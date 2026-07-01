Škotska u panici: Pacijent u izolaciji, sumnja se na ebolu

Jedna osoba stavljena je u izolaciju u Univerzitetskoj bolnici u Glazgovu zbog sumnje da je zaražena virusom ebole.

Pacijent je primljena rano jutros u bolnicu, a u toku su pretrage, piše Bi-Bi-Si.

Ako nalaz bude pozitivan, biće to prvi slučaj zaraze virusom ebole u Velikoj Britaniji otkako je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju u Demokratskoj Republici Kongo.

Škotsko javno zdravstvo saopštilo je da tijesno sarađuje sa britanskom Agencijom za zdravstvenu bezbjednost na procjeni puteva ulaska putnika iz pogođenih zemalja u Veliku Britaniju.

"Trenutno u Škotskoj nema potvrđenih slučajeva ebole, a rizik za širu javnost i dalje je nizak", naveli su iz Škotskog javnog zdravstva.

Dodaju da je aktiviran program čiji je cilj zaštita i praćenje zdravlja osoba koje zbog posla putuju u pogođena područja.

Prošle sedmice Francuska je potvrdila prvi slučaj ebole kod ljekara koji se vratio iz humanitarne misije u Kongu.

Zaraza ebolom do sada je potvrđena u tri provincije Konga.

Ebola je rijetka, ali često smrtonosna bolest koju uzrokuje virus koji napada imuni sistem i organe.

Virusom su obično zaražene životinje, najčešće voćni slijepi miševi, a epidemija među ljudima može da izbije kada ljudi jedu ili diraju zaražene životinje, prenosi Srna.